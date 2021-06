M. Amara met en avant le saut qualitatif réalisé par le Royaume dans le domaine des ports

Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, a mis en avant, mardi à Rabat, le saut qualitatif réalisé par le Royaume dans le domaine des ports.

En réponse à une question orale sur le "développement du secteur portuaire et maritime", présentée par le Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, M. Amara a indiqué que la stratégie mise en place par le Maroc a permis au secteur portuaire de réaliser un saut qualitatif, permettant ainsi au Royaume d'entrer au top 20 des meilleurs pays en matière de connectivité maritime, grâce au Port de Tanger Med, auquel s'ajoutera le Port de Nador, en Méditerranée occidentale, et celui de Dakhla, renforçant ainsi l'indice de connectivité maritime.

A cette occasion, le ministre a passé en revue les projets réalisés soit à travers la construction de nouveaux ports, comme le nouveau port minier de Safi, soit la reconversion d'autres ports, comme le Port de Tanger qui deviendra un port touristique, sachant que ces projets ont coûté près de 24 milliards de dirhams.

Et de souligner que "d'autres projets sont actuellement en cours d'achèvement pour une enveloppe de 17 milliards de dirhams, principalement le port de Nador, et l'expansion d'un certain nombre de ports, dont l'extension du port de Casablanca".

Selon le ministre, d’autres projets vont être lancés pour un coût estimé de 27 milliards de dirhams, dont principalement le port atlantique de Dakhla et la réhabilitation d’autres ports, notant que leMaroc dispose de 14 ports ouverts au commerce international.

MAP 01/06/2021