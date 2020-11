M. Amzazi : 15 nouvelles écoles communales créées au titre de l’année scolaire 2020-2021

Un total de 15 nouvelles écoles communales a été créé au titre de l’actuelle année scolaire (2020-2021) a indiqué, samedi à Anefgou (province de Midelt), le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi.

es efforts importants sont fournis en matière de construction des écoles communales qui demeurent "exemplaires", dans la mesure où elles offrent des conditions encourageantes et propices à la scolarisation et instaurent un climat favorisant la réussite, a ajouté M. Amzazi dans une déclaration à la presse au terme de sa visite à l’école communale d’Anefgou.



Le ministre a souligné que cette visite effectuée aujourd’hui à Anefgou a une "forte portée symbolique", vu la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure cette région du Royaume.



Cette initiative vise à accompagner les mesures prises pour approvisionner les établissements scolaires en bois de chauffage, à l’approche de la vague de froid qui sévit chaque année dans cette région, a-t-il poursuivi, affirmant que les responsables de la Direction provinciale de l’Education nationale à Midelt et de l’AREF de Drâa-Tafilalet ont entrepris toutes les actions nécessaires à cet effet.



M. Amzazi a évoqué, par ailleurs, la visite qu'il a effectuée ce même jour au chantier de construction du lycée collégial "Al Arz" dans la commune de Tounfite (province de Midelt), dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de plusieurs projets similaires lancés dans différentes régions du Maroc.



Le ministre a noté que le lycée collégial "Al Arz" à Tounfite permettra de réduire le nombre des élèves accueillis par le lycée qualifiant "Abdelmoumen".



Rappelant que son département adopte une discrimination positive territoriale en faveur des zones rurales, notamment montagneuses, M. Amzazi a qualifié de très satisfaisant le taux de scolarisation des filles dans ces zones.



Il a précisé que ce taux atteint 100% dans l’enseignement primaire, 90% dans l’enseignement collégial et 70% dans le secondaire.



Lors de sa visite à l’école communale d’Anefgou, M. Amzazi s’est enquis des conditions de scolarisation et d’hébergement dans cet établissement, ainsi que des mesures prises en termes d’aide sociale et d’approvisionnement en bois de chauffage.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des chantiers lancés pour élargir et améliorer l’offre scolaire, en application de la loi cadre 17/51.



A cette occasion, 100 tablettes électroniques ont été offertes à cette école communale en vue de créer une bibliothèque numérique au profit des élèves et soutenir les efforts déployés en matière d’autoapprentissage adopté suite à la pandémie du Covid-19. Il a été procédé à la distribution aussi de cartables et de livres.



La construction des écoles communales intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre de la réforme de l'éducation et de la formation, présenté devant SM le Roi Mohammed VI en septembre 2018, notamment dans ses volets relatifs à l’allégissent du réseau de ces établissements.



MAP: 01/11/2020