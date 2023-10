M. Baitas: Le programme d'aide sociale directe, "un tournant majeur" dans le processus de réforme sociale

Le programme d'aide sociale directe marque "un tournant majeur" dans la réforme sociale dans le Royaume, a indiqué jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

M. Baitas, qui répondait à des questions lors d'un point de presse tenu à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, a affirmé que la mise en oeuvre du programme d’aide sociale directe témoigne de la détermination du gouvernement à aller de l'avant dans la concrétisation des piliers fondamentaux de l’État social, relevant que "l'État social n’est pas un slogan, mais plutôt une réalité qui se traduit dans les secteurs de santé, d’éducation, d’emploi et de financement, ainsi que dans le chantier de la protection sociale, lancé par SM le Roi".

Il a souligné que l’aide sociale "représente un tournant important au niveau de l'action publique et des politiques publiques, sous l'impulsion de SM le Roi", relevant que ce chantier important concerne l'ensemble des Marocains et requiert la contribution des différentes parties prenantes.

Après avoir rappelé les efforts consentis pour la consécration du système de protection sociale et les avancées enregistrées dans les chantiers de réformes sectorielles, notamment au niveau de la santé, de l'accès au logement et de l'emploi, il a fait observer que l'action du gouvernement repose désormais, en ce qui concerne l'Etat social, sur une approche horizontale au lieu d’une approche verticale.

"Le gouvernement s’attelle à asseoir les bases d’une restructuration des mécanismes de fonctionnement des systèmes de solidarité sociale, basés sur la protection et la dignité pour tous", a-t-il souligné, notant que l’aide directe n'est pas liée uniquement aux catégories ciblées, mais permettra également de généraliser le réseau de sécurité sociale, en intégrant les personnes en situation de précarité dans le réseau de sécurité sociale traditionnel et régulier, qui repose sur la santé, l'éducation, le logement, l'AMO solidarité et l’aide directe.

M. Baitas a, dans ce sens, noté que le régime d'Assurance Maladie Obligatoire de base des personnes ne pouvant s'acquitter des droits de souscription “AMO Solidarité” compte actuellement environ 10 millions de bénéficiaires.

Il a également rappelé que la mise en œuvre du chantier d’aide sociale nécessitera une enveloppe budgétaire de 25 milliards de dirhams au cours de l'année 2024, soulignant que le versement des indemnités commencera vers la fin de l'année en cours.

Par ailleurs, le ministre a souligné que la priorité dans les mois à venir sera donnée à l'octroi des indemnités avant d’entamer progressivement la réforme de la Caisse de compensation, notant que des réformes au niveau de la Loi de Finances de cette année sont en harmonie avec les recommandations élaborées lors des assises nationales sur la fiscalité.

Le gouvernement adopte une voie progressive dans la construction et la consolidation des piliers de l'État social, a-t-il poursuivi, ajoutant que dans les années à venir, le gouvernement lancera des réformes et des initiatives en faveur de la classe moyenne, compte tenu de son rôle au sein de la société.

(MAP 26.10.2023)