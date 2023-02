M. Baraka s'enquiert de l'état d'avancement des travaux de construction du barrage M’dez

Le ministre de l’Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka s’est rendu, mercredi, sur le site du barrage M’dez pour s’enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation de cet important ouvrage hydraulique.

Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province de Sefrou, Omar Touimi Benjelloun a été informé, à cette occasion, de l'état d'avancement du chantier.



Ce barrage, pour lequel une enveloppe budgétaire de l’ordre de 1.635 millions de dhs a été allouée, vise à valoriser les ressources en eau pour l’irrigation de 30.000 ha dans la plaine du Saïs, l’alimentation en eau potable des centres avoisinants et leur protection contre les inondations.



Parmi les effets positifs du projet sur la population riveraine figurent la création d'environ 700.000 journées de travail pendant la période des travaux, le désenclavement de la région et l'amélioration des revenus des agriculteurs grâce au développement et la diversification des produits agricoles.



Dans une déclaration à la presse, le ministre a affirmé que 92% des ouvriers du barrage M’dez sont originaires de la région et qu'ils suivent une formation afin d'avoir la capacité de travailler sur d'autres chantiers et dans d’autres régions du Royaume.



M. Baraka a ajouté que le projet va jouer un rôle central dans la préservation de la nappe dans la plaine du Saiss, précisant que le barrage assurera l'irrigation de 30.000 ha et améliorera ainsi les revenus des petits agriculteurs dans la région.

De son côté, Abdelaziz Naji, chef du chantier, a indiqué que le projet, dont les travaux ont atteint 73%, est considéré parmi les grands barrages du Maroc permettant de stocker environ 700 millions de m3.



Il a ajouté que le barrage contribuera à renforcer l'irrigation dans la plaine du Saiss, améliorer les revenus des agriculteurs en diversifiant leurs produits, assurer l'approvisionnement en eau potable des zones avoisinantes et protéger le barrage Allal El Fassi contre les inondations.

MAP: 09/02/2023