M. Ben Abdelkader: effectue une visite au tribunal de première instance de Souk Sebt

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a effectué, jeudi à Souk Sebt Oulad Nemma, une visite au tribunal de première instance de la ville, où il a pris connaissance du bon déroulement de la justice dans cette juridiction qui faisait auparavant office de centre du juge résident, avant d’être transformé en tribunal de première instance.

M. Ben Abdelkader, accompagné du gouverneur de la province de Fqih Ben Salah, Mohamed Karnachi, et de plusieurs personnalités de la justice et des autorités locales, a ainsi visité l’ensemble des dépendances de cet édifice qui comprend deux salles d’audiences, deux salles de délibérations, deux bureaux pour les responsables judiciaires, deux bureaux pour les responsables administratifs, deux salles pour les témoins, un bureau de caisse, un bureau de comptabilité, en plus de plusieurs espaces de détention, de deux salles pour les archives et d’un espace pour les objets saisis.



Dans une déclaration à la presse, M. Ben Abdelkader a affirmé que la visite de cette structure judiciaire a pour finalité de s’arrêter sur les contraintes rencontrées par les juges et greffiers de ce tribunal, afin de les prendre en compte dans le cadre de la construction d’un nouveau tribunal de première instance à Souk Sebt.



Le ministre s’est réjoui aussi de la "très bonne organisation de ce tribunal" et de l’engagement de la présidente et du procureur du Roi près cette Cour, insistant sur l’impératif de doter la ville d’un nouveau tribunal avec des équipements et installations modernes susceptibles de répondre aux conditions de travail des juges et des fonctionnaires.



Pour sa part, la présidente du tribunal de première instance, Aicha El Azem, a assuré que cette visite s’inscrit dans le cadre de l'activation de l'un des grands axes de la réforme de la justice, à savoir la réhabilitation et le renforcement des infrastructures de la justice, de manière à améliorer les prestations judiciaires et à assurer la sécurité judiciaire.



Elle a appelé à l'accélération de la construction d'un nouveau tribunal de première instance dans la ville, compte tenu de la capacité d’accueil limitée du tribunal actuel et ce, afin de répondre aux besoins des usagers, dont le nombre augmente d'une manière identique à celle des affaires qui y sont enregistrées, afin de fournir des conditions adéquates pour la résolution des litiges.



Cette visite a été effectuée en présence notamment du président du Conseil communal, du substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Souk Sebt, d’élus et de personnalités civiles et militaires.



Plutôt dans la journée, un centre du juge résident à Dar Ouled Zidouh dans la province de Fqih Ben Salah a été inauguré par M. Ben Abdelkader.



Erigé sur une superficie de 3478 m2, dont 1860 m2 couverts, ce nouveau centre a été réalisé dans le cadre du programme national de construction et de rénovation de nouveaux tribunaux pour un coût d'environ 9,9 millions de DH, dans le but d'améliorer l'accès aux prestations de la justice dans cette commune et les régions avoisinantes et afin de mieux rapprocher les services judiciaires des justiciables.



La création de cette nouvelle structure intervient, également, dans le cadre de la consécration de la vision du ministère de tutelle en vue de permettre aux différentes composantes de la justice de travailler dans des conditions optimales, qui tendent à renforcer les prestations de la justice dans les petites communes comme celle de Dar Ouled Zidouh.



Ce nouveau centre comprend notamment deux salles d'audience, 18 bureaux, une salle de réunions, une salle informatique, deux salles d'archives, une mosquée et un restaurant, en plus de deux bureaux des deux responsables du centre.

MAP: 03/12/2020