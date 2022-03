M. Benmoussa: le ministère déterminé à élaborer un système de formation continue en partenariat avec les fédérations sportives, les instituts et les universités

Le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, M. Chakib Benmoussa a affirmé, lundi, que son département est déterminé à élaborer un système de formation continue en partenariat avec les fédérations sportives, les instituts et les universités.

Intervenant lors d'une réunion à la Chambre des conseillers du groupe thématique chargé de l'évaluation des politiques publiques relatives à la qualification et l'inclusion des jeunes dans la vie économique, M. Benmoussa a souligné que le sport national a besoin de nombreux encadrants et entraîneurs, notant que la pratique a démontré que le secteur du sport est devenu un important pourvoyeur d'emplois s'il est couplé à une formation de haute qualité qui répond aux besoins.

Le ministre a, en outre, affirmé que le gouvernement apportera son soutien aux jeunes qui sont en mesure de créer des petites entreprises sportives, en particulier celles spécialisées dans l'encadrement et l'orientation des jeunes dans les programmes sportifs d'animation, ajoutant qu'il sera procédé à la mise en place de partenariats avec le secteur privé dans le domaine de l'investissement dans les métiers du sport.

Il a également fait savoir que le ministère se penche sur la réalisation de programmes sportifs adressés aux jeunes, notant que des programmes ont été mis en place dans un ensemble de préfectures et de provinces, afin de consacrer la notion du sport de proximité et permettre à un plus grand nombre de jeunes de pratiquer le sport à travers notamment des tournois de quartiers.

Le sport scolaire occupe une place importante dans les projets issus de la loi-cadre 51-17, à travers la consolidation du rôle de l'Association sportive scolaire et sa généralisation à tous les établissements scolaires, la création de Centres sportifs au niveau des établissements d'enseignement secondaire collégial dans les milieux rural et urbain, ainsi que la mise en place de cursus Sport-études.

Ces cursus offriront une structure d'étude qui permettra aux élèves de bénéficier de temps suffisant pour pratiquer le sport sans que cela n'affecte leurs parcours scolaires, a expliqué le responsable gouvernemental, estimant que le sport est parmi les outils de la réalisation du développement durable, notamment dans les domaines de la Santé, de l'enseignement et de l'inclusion socio-économique.

MAP 14/03/2022