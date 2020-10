M. Bourita: Le Maroc veut faire du Gabon une plateforme régionale pour les entreprises marocaines

Le Maroc veut faire du Gabon une plateforme régionale appropriée pour le renforcement du positionnement des entreprises marocaines dans le sous-continent, a souligné, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Le ministre, qui s'exprimait lors d'un point de presse conjoint avec son homologue gabonais, Pacôme Moubelet-Boubeya, a indiqué que le Gabon est le 18ème importateur du Maroc en Afrique et son 10ème fournisseur, rappelant qu'une deuxième ligne de production de ciment à l'usine CIMAF vient d'être inauguré récemment, en présence du Premier ministre gabonais.



Les liens historiques, culturels, politiques, économiques et humains qui unissent le Maroc et le Gabon sont exceptionnels, s'est-il réjoui, notant que les nombreuses visites de SM le Roi Mohammed VI continuent d'insuffler un souffle nouveau aux relations bilatérales.



Sur Hautes orientations royales, plusieurs visites de haut niveau ont permis de diversifier ce partenariat, notamment dans les domaines de l'habitat, du tourisme, de l'agriculture, des infrastructures, du transport, de la santé, de l'énergie et des mines, de la protection de l'environnement et de la formation des cadres.



Les liens qu'entretiennent les deux Chefs d’État se prolongent naturellement dans le lien établi par les étudiants gabonais avec le Maroc, a-t-il fait savoir, faisant savoir que le Royaume est aujourd'hui la destination la plus plébiscitée par les étudiants gabonais alors que le Maroc demeure 1er partenaire du Gabon en matière d'attribution de bourses d'étude.



Par ailleurs, le ministre a relevé que l'inauguration du consulat général gabonais à Laâyoune en début d'année est l'une des nombreuses manifestations des liens qui unissent les deux pays. Elle témoigne, une fois de plus, du soutien indéfectible qu'apporte ce pays frère à la marocanité du Sahara et à la cause nationale.



Et d'ajouter que les relations entre les deux pays sont amenées à se renforcer dans le cadre de l'accompagnement par le Maroc au Plan stratégique "Gabon émergent".



La tenue prochaine d'un forum économique permettra aux différents acteurs économiques de se joindre aux efforts de développement. Ce forum permettra aussi aux relations bilatérales de se densifier davantage, afin de les hisser à la hauteur des ambitions de SM le Roi et du Président Ali Bongo Ondimba, a-t-il dit.



Ces entretiens ont été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer le partenariat bilatéral, de dynamiser la Grande Commission mixte Maroc-Gabon et de souligner l'importance de consolider la coordination entre les deux pays au sein des instances de l'Union africaine, a affirmé M. Bourita.

MAP: 28/10/2020