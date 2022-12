M. Daki s'entretient à Rabat avec une délégation judiciaire de Turquie

Le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, a eu jeudi à Rabat des entretiens avec le président de la Cour de cassation turque, Mehmet Akarca, et le procureur général près la même juridiction, Bekir Sahin, sur les moyens de promouvoir la coopération judiciaire bilatérale et le partage des expériences.

Au cours de cette entrevue, les discussions ont porté sur les perspectives de la coopération entre les institutions judiciaires des deux pays et les moyens de la développer, ainsi que sur les moyens de bénéficier de l'expertise judiciaire des deux parties.



Dans une déclaration à la presse, le président de la Cour de cassation turque, Mehmet Akarca, a mis en avant l'importance de consolider les relations solides entre les deux pays, et d'œuvrer au renforcement des relations bilatérales au regard de la qualité des liens unissant les deux peuples.



Le procureur général près la même Cour, Bekir Sahin, a pour sa part exprimé son espoir de voir se développer davantage les relations entre les deux pays, soulignant que cette rencontre a offert à la délégation turque l'occasion d'inviter le président du Ministère public du Maroc à assister la réunion de l'Union des procureurs internationaux qui se tiendra en Turquie l'année prochaine. De son côté, M. Daki a relevé que les entretiens avec la délégation judiciaire turque ont représenté une opportunité pour donner une nouvelle impulsion aux relations dans les divers domaines de coopération.



Et de souligner que cette rencontre a également été l'occasion de présenter un large aperçu des développements et réformes du système judiciaire au Maroc, notamment l'expérience de l'indépendance du Pouvoir judiciaire et du Ministère public.

MAP: 01/11/2022