M. El Malki préside une réunion de concertation avec les membres de la commission parlementaire mixte Maroc-UE

Une réunion de concertation a été tenue, lundi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et une délégation des membres de la commission parlementaire mixte Maroc-Union-européenne du coté marocain, présidée par M. Chaoui Belassal.

Lors de cette réunion au cours de laquelle il a été procédé à l'évaluation des réalisations annuelles de la commission parlementaire mixte, ainsi que l'examen des futurs chantiers en matière de coopération politique entre le Maroc et l'UE, M. El Maliki a fait état de l'adhésion mutuelle au partenariat modèle euro-marocain riche et multidimensionnel qui est le fruit de la construction de près de la moitié d’un siècle, indique un communiqué de la Chambre des représentants. Il a également appelé à préserver et développer ce partenariat dans ses différentes dimensions politique, sociale, économique et sécuritaire.

Dans ce contexte, M. El Malki, a souligné que le moment est venu pour proposer et définir de véritables projets communs entre le Maroc et l'Europe qui pourraient donner une impulsion forte et réelle à l'économie africaine dans le cadre d'un partenariat tridimensionnel entre le Maroc, l'Europe et l'Afrique, en vue de contribuer inévitablement à une inclusion économique de la région du Sahel et du Sahara.



Cette réunion avait comme objectifs de renforcer le dialogue marocain concernant le partenariat avec le coté européen, et d'apporter des réponses coordonnées sur des questions d'intérêt commun, notamment la politique européenne de voisinage, les questions de sécurité, de migration, le développement humain et la lutte contre le terrorisme, ainsi que la coopération économique et commerciale et les relations entre l'Union-Européenne, le Maroc et l'Union-Africaine.



Afin d’exploiter toutes les opportunités de coopération offertes, en particulier, dans l’actuelle situation épidémiologique, et afin de renforcer le cadre de concertation et de dialogue euro-marocain et d'échange d’expertises, il a été convenu d'organiser une journée d'étude sur le rôle du partenariat maroco-européen dans le renforcement de l'économie africaine post-Covid19, afin de mettre en exergue l'importance du commerce par voie terrestre entre le Maroc et les pays d'Afrique ainsi qu'entre l'Europe et l'Afrique.

(MAP-08/12/2020)