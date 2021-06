M. El Otmani: Mise en œuvre d’une "grande partie" des engagements du gouvernement

Une "grande partie" des engagements contenus dans le programme gouvernemental ont été "respectés" et "mis en œuvre", a assuré jeudi le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, M. El Otmani a souligné que la récente réunion interministérielle sur le suivi et la mise en œuvre du programme du gouvernement a conclu qu’ "une grande partie des engagements ont vu le jour, alors que d’autres mesures sont en cours d’exécution", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d'un point de presse tenu à l'issue de ce Conseil.



Le bilan des réalisations du gouvernement durant la 4ème année de son mandat est "honorable" grâce aux efforts "inlassables" des membres du gouvernement et des responsables de tous les secteurs et à "l’esprit d’équipe qui anime l’action collective du gouvernement", a-t-il ajouté.



Le chef du gouvernement a relevé qu’au Maroc, la pandémie du Covid-19 est "sous contrôle" et le nombre des personnes vaccinées "ne cesse d’augmenter" pour avoisiner les 9 millions de citoyens, soit près du 1/3 des personnes ciblées, saluant les résultats de cette campagne, grâce aux hautes directives de SM le Roi Mohammed VI et de l’implication de tous les acteurs.



Il a rappelé que l’amélioration de la situation épidémiologique a amené le gouvernement à alléger les restrictions décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, après avis favorable des autorités scientifiques, sanitaires et sécuritaires, ce qui a été salué par plusieurs secteurs et professions touchés par l’impact de la pandémie.



M. El Otmani a évoqué à cet égard la décision du ministère des Habous et des Affaires islamiques de rouvrir de manière progressive l’ensemble des mosquées du Royaume, conformément aux hautes instructions de SM le Roi, Amir Al Mouminine, avant de réitérer son appel aux citoyens pour le respect strict des mesures préventives contre la propagation du nouveau Coronavirus.



A la fin de son intervention, le chef du gouvernement a fait savoir que l’ensemble des départements "suivent de très près" l’évolution de la situation épidémiologique et examinent "attentivement" les doléances de tous les secteurs pour atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie et accélérer les chantiers de reprise économiques et de généralisation de la couverture sociale.

MAP: 03/06/2021