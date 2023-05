M. Mayara s’entretient à Johannesburg avec plusieurs responsables parlementaires africains

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu lundi à Johannesburg avec plusieurs responsables parlementaires africains, en marge de la deuxième session ordinaire de la sixième législature du Parlement panafricain (PAP).

M. Mayara a ainsi rencontré le président du PAP, Fortune Charumbira, le président du Sénat de la République démocratique du Congo (RDC), Modeste Bahati Lukwebo, et le président du Sénat du Kenya, Amason Jeffah Kingi.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable marocain a souligné que la rencontre avec M. Charumbira a porté sur l'examen des moyens devant permettre de renforcer la coopération parlementaire, consolider les performances de l'institution parlementaire panafricaine, ainsi que sur la contribution du Parlement marocain dans l’accueil de certaines activités du PAP et le soutien des compétences du PAP.



«Il s’agit ainsi d’entamer une nouvelle étape du travail conjoint fructueux avec le PAP, après le retour du Maroc aux institutions de l’Union africaine (UA), dans le cadre d’un partenariat qui est en train de prendre forme entre les deux parties», a-t-il soutenu.



Mettant l’accent sur l’importance de développer la coopération parlementaire, M. Mayara a noté que le Maroc préside l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA), alors que le Parlement du Royaume, avec ses deux chambres, a conclu de nombreux accords avec les pays africains qui sont en cours de mise en œuvre.



Concernant la rencontre avec M. Lukwebo, le président de la Chambre des Conseillers a souligné que les deux parties ont examiné les derniers développements de la situation sécuritaire en RDC, réitérant la position du Royaume du Maroc concernant la sécurité, la stabilité, l’unité et la souveraineté de ce pays africain.



Les discussions ont porté également sur les moyens de promouvoir les relations entre la Chambre des Conseillers marocaine et le Sénat congolais, conformément aux relations bilatérales distinguées entre les deux pays.



Par ailleurs, M. Mayara a déclaré que les entretiens avec M. Jeffah Kingi ont été axés sur le renforcement des relations entre les deux Chambres, notamment après l’adhésion du Kenya à l’ASSECAA.



Le Parlement marocain construit ainsi des relations distinguées aussi bien au niveau bilatéral qu’au niveau du PAP, a-t-il poursuivi, notant que le retour du Maroc à l’UA constitue une valeur ajoutée réelle pour l’action parlementaire africaine conjointe.



Le Parlement panafricain est une Assemblée consultative de l'Union africaine qui regroupe les députés des pays membres de l’Union africaine. Il a été créé en vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif de l’UA et installé officiellement dans ses fonctions le 18 mars 2004.



Chaque État membre est représenté au sein du PAP par cinq parlementaires issus de la majorité et l’opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou organes législatifs nationaux.

MAP: 15/05/2023