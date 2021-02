M. Rabbah visite le centre des sciences et techniques de l'électricité de l'ONEE

Le ministre de l’Énergie, des mines et de l'environnement Aziz Rabbah a visité récemment, à Casablanca, le Centre des sciences et techniques de l'électricité (CSTE) relevant de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

A cette occasion, le directeur général de l'ONEE, Abderrahim El Hafidi, a présenté à M. Rabbah la nouvelle vision de l’office pour repositionner cette institution en tant que centre d’expertise aux niveaux national et régional, a indiqué le ministère dans un communiqué.



Le directeur général a, dans ce sens, présenté les grandes transformations qui marqueront le développement du Centre, notamment la digitalisation, les smart grids et le réseau d’entraînement dédiés aux métiers de la distribution de l’électricité ainsi que le Poste Ecole 225/60 KVA dédié à la formation et à l’expertise des métiers du transport de l’électricité.



MM. Rabbah et El Hafidi ont également assisté au déroulement d’une séance de formation des agents ONEE (branche électricité) assurée à distance via le réseau internet en raison des mesures imposées par la pandémie de Covid-19.



Cette démarche a exigé l’utilisation de nouveaux outils digitaux et l’adaptation des modules de formation afin d’assurer une continuité dans le processus de développement des compétences au profit aussi bien des agents de l’Office que des clients externes, nationaux et internationaux.



Par la suite, le responsable gouvernemental a visité des ateliers dédiés aux formations pratiques dans les domaines du réseau électrique et suivi une séance de test du réseau d’entraînement nouvellement réalisé, ainsi qu’une démonstration du projet de l’utilisation de drones pour l’optimisation des opérations de diagnostic des anomalies des lignes électriques aériennes. Ce projet a été élaboré en collaboration avec la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie (FRDISI).



A l’issue de cette rencontre, M. Rabbah a mis en lumière l’importance accordée par le gouvernement à la formation professionnelle continue, au développement du capital humain, soulignant la nécessité d’accélérer les projets en cours dans un cadre d’une stratégie globale intégrée, y compris l’adoption d’un schéma institutionnel plus approprié aux ambitions de ce centre.



L’ONEE est fortement engagé dans la formation et le développement des compétences. En effet, l’amélioration de la productivité et des compétences des ressources humaines, notamment par des programmes de formation ciblés, constituent l’un des leviers indispensables pour l’amélioration de sa productivité.



A travers le Centre des sciences et techniques de l’électricité, l’office assure également des formations pour le personnel des partenaires nationaux (industriels, fédérations professionnelles…) et internationaux, principalement dans le continent africain.

MAP: 12/02/2021