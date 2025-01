M. Talbi Alami représente Sa Majesté le Roi à la cérémonie d’investiture du Président élu de la République du Ghana

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi 07 Janvier à Accra, à la cérémonie d’investiture du Président élu de la République du Ghana, M. John Dramani Mahama.

La délégation marocaine est composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Ghana, Imane Ouadil.

La cérémonie d’investiture du président élu du Ghana a été marquée par la présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, de présidents de parlements, de ministres et de personnalités politiques, civiles et militaires.

(MAP: 07 Janvier 2025)