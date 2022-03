M. Talbi Alami s'entretient avec une délégation parlementaire de la RDC

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation parlementaire de l’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo (RDC), présidée par Mme Colette Tshomba Ntundu, membre du bureau de l’Assemblée et de la commission de la défense et de la sécurité.

M. Talbi Alami a salué, à cette réunion, l’excellent niveau des relations entre le Royaume du Maroc et la RDC, qui est l'un des plus grands pays du continent africain, soulignant la nécessité de consolider ces relations afin de relever les défis auxquels sont confrontés les deux pays, notamment ceux liés au développement humain et durable, au changement climatique, à la migration et aux droits et dignité humaine, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

Par la même, M. Talbi Alami a informé la délégation congolaise des avancées réalisées par le Royaume dans le domaine de la représentativité de la femme au sein des instances élues, dont le parlement, notant dans ce sens, que les femmes représentent le quart du total des membres de la Chambre dans sa présente composition.

Il a, en outre, exprimé la disponibilité de la Chambre des représentants du Maroc à partager son expérience en la matière.

Au cours de cette entrevue, le président de la première chambre a demandé à la cheffe de la délégation congolaise de transmettre un message à son homologue, le président de l'assemblée nationale, Christophe Mboso, afin de redynamiser et rendre opérationnel le parlement panafricain, en vue d’apporter des solutions communes aux problèmes dont souffrent le continent africain.

De son côté, Mme Tshomba Ntundu a relevé que cette visite traduit la profondeur des liens historiques entre les deux pays, amis depuis des décennies.

Elle a, par ailleurs, exprimé son admiration pour l'expérience marocaine dans le domaine de la représentativité des femmes, mettant l'accent sur le travail à l'introduction du principe de la discrimination positive dans la future loi électorale dans son pays ainsi que la concertation auprès des acteurs politiques à ce propos.

La délégation, en visite de travail au Maroc jusqu'au 11 mars courant, comprend outre Mme Tshomba Ntundu, les députés Yama Nzalabar Jolie, Gamoto Mateyase Valentine, Mwamba Banza Odette, et Mangay Munvunga Patrick.

MAP 07/03/2022