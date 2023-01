M. Talbi El Alami reçoit une délégation palestinienne

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, a reçu, lundi au siège de la Chambre à Rabat, une délégation de personnalités palestiniennes, à l'occasion de la célébration du Jubilé d'argent de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Composés de l'ambassadeur de Palestine auprès du Royaume du Maroc, Jamal Choubki, de personnalités religieuses et académiques, d’hommes d'affaires et d’acteurs associatifs d'Al-Qods et de Gaza, les membres de la délégation ont exprimé leur soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc, a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.



Ils ont également réitéré leur reconnaissance et appréciation des initiatives du Royaume en faveur de la cause palestinienne, exprimant leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al-Qods, pour le soutien constant du Souverain à la cause palestinienne et pour les rôles pionniers que joue en ce sens l'Agence Bayt Mal Al-Quds Acharif.



L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui célèbre son 25e anniversaire, œuvre à la mise en place de projets sociaux à Al-Qods, contribuant ainsi à la protection de la ville sainte, à la préservation de son patrimoine religieux et civilisationnel et au soutien de ses habitants.

MAP: 24/01/2023