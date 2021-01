MAMDA-MCMA change de mode de gouvernance et revient au Conseil d’Administration

Sur proposition de M. Abed Yacoubi Soussane, le Conseil de Surveillance tenu, mercredi, à Rabat, a décidé de faire évoluer la gouvernance de la MAMDA-MCMA en passant de Directoire et Conseil de Surveillance à Conseil d'Administration.

La MAMDA-MCMA a adopté ainsi un mode de gouvernance aligné avec les meilleures pratiques de la place et le retour d’expérience, indique un communiqué de l'institution, notant que cette décision sera entérinée après les validations règlementaires requises.



A cette occasion, le Conseil de Surveillance a rendu un vibrant hommage à M. Yacoubi Soussane et a souhaité qu’il reste actif dans la gouvernance de la MAMDA-MCMA, du fait de son rôle historique pour l’institution, de ses liens très forts avec les sociétaires et de sa connaissance aigüe de la mutualité de manière générale. Le Conseil de Surveillance a ainsi proposé sa nomination en tant qu’Administrateur et Président Fondateur Honoraire de la MAMDA-MCMA.



Le Conseil de Surveillance a également proposé la nomination de M. Hicham Belmrah en tant que Président Directeur Général de la MAMDA-MCMA, ajoute la même source.

MAP: 28/01/2021