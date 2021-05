M.Amzazi/ Bouknadel: De nouvelles écoles pour les habitants de bidonville relogés

Plusieurs établissements scolaires seront prêts pour la rentrée prochaine dans la commune de Bouknadel, au profit de la population relogée du bidonville Sehb El Caïd, à indiqué mardi à Salé, le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd M.Amzazi.

La réalisation de ces établissements scolaires s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'offre éducative et la garantie de l'accès de tous les enfants marocains au système de l'éducation et de la formation, a expliqué M. Amzazi dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite à un ensemble d'établissements scolaires de la province de Salé.



Afin de s'enquérir des principaux projets visant la diversification de l'offre éducative au niveau de la commune de Bouknadel, le ministre a visité les chantiers de construction de l'école primaire Al Mountazah et du collège Oued Eddahab.



M. Amzazi et la délégation l'accompagnant ont, également, visité l'école primaire Ahmed Benabdennbi à Bettana en tant qu'exemple réussi de l'école inclusive, avant de se rendre au lycée Abi Bakr El Kadiri et ses studios de tournage des cours à distance destinés à la diffusion télévisée.



La visite a, également, concerné l'école écologique primaire Sidi Abdellah à la commune Laayayda, où le ministre s'est enquis des ateliers de l'éducation environnementale et a suivi un court métrage sur la thématique de l'environnement, avant de visiter le Centre international Hassan II de formation à l’environnement.



A l'occasion de cette visite, M. Amzazi a présidé la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la direction provinciale de Salé et le bureau provincial de l'alliance de l'enseignement privé.



La visite s'inscrit dans le cadre du suivi permanent de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique au niveau de la direction provinciale de Salé et dans le cadre de la mobilisation des acteurs et des différents intervenants autour de l'école marocaine, en vue de garantir une réforme durable et de qualité.

MAP: 04/05/2021