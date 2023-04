Marchés : l'approvisionnement se poursuit dans de bonnes conditions durant les 19 premiers jours de Ramadan 1444

La Commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle, réunie mardi, a assuré que l'approvisionnement des marchés nationaux se poursuit dans de bonnes conditions, avec une diversité des produits durant les 19 premiers jours du mois de Ramadan 1444.

Ainsi, la commission a conclu que l'offre est disponible en quantités suffisantes pour répondre à la demande durant cette période, indique la Direction de la Concurrence, des prix et de la compensation relevant du ministère de l'Économie et des finances dans un communiqué sur la troisième réunion de cette commission durant le mois de Ramadan.

Il en est de même pour certaines matières agricoles, dont la production a été affectée par les conditions climatiques que notre pays a connues en ce début d'année, a fait savoir la commission sur la base des rapports remis par les départements ministériels et les institutions concernées.

En matière d'énergie, le Maroc dispose de stocks suffisants de gaz butane pour une durée de consommation de 32 jours, d'essence pour une durée de 47 jours et de gasoil pour 37 jours.

Quant aux matières agricoles, les stocks de blé tendre et dur sont suffisants pour couvrir les besoins de consommation pendant des durées respectives de plus de trois mois et plus de deux mois.

Concernant les légumes, le ministère de l'Agriculture a indiqué que l'approvisionnement du marché est suffisant et devrait augmenter dans les semaines à venir, notamment à la faveur de l'amélioration des conditions climatiques, soulignant que la priorité accordée au marché local. Pour cette raison, le ministère a tenu des réunions avec les acteurs du secteur agricole afin de trouver une formule consensuelle garantissant un approvisionnement complet du marché local à des prix raisonnables.

S'agissant de la viande, depuis le début de l'année, près de 10.000 tonnes de têtes de bovins ont été importées pour renforcer l'offre au niveau du marché national.

La production de poissons s'élevait, elle, à 616 tonnes au 12 avril, contre 282 tonnes durant la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, les statistiques présentées par les différents membres de la Commission ministérielle confirment que les prix ont connu une baisse relative, notamment pour les légumes. Cette semaine, le prix de la tomate s'est établi à 6,5 dirhams et celui de la pomme de terre 9 dirhams, quand le prix de l’oignon sec est resté stable à une moyenne nationale de 15 dirhams le kilogramme. Les reste des légumes se vend à mois de 6,5 dirhams.

Les prix des autres produits de consommation sont restés stables au cours de la troisième semaine de Ramadan contrairement à la deuxième semaine, mais demeurent élevés par rapport à la même période de l’année précédente. La Commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle a tenu sa troisième réunion, mardi, à la Direction de la concurrence, des prix et de la compensation, en présence des représentants des départements ministériels en charge de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Pêche maritime, de l'Industrie et du Commerce, de l’Énergie et des Mines, et des établissements publics concernés.

Cette réunion a été consacrée à l'examen de l'état de l'approvisionnement des marchés en produits de base, ainsi qu'à l'évolution des prix et au suivi des opérations durant la troisième semaine du mois sacré du Ramadan.

(map 12/04/2023)