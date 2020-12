Maroc-Israël: Identification de secteurs à fort potentiel de partenariat

Plusieurs secteurs industriels à fort potentiel de partenariat Maroc-Israël ont été identifiés lors d'un entretien, tenu lundi en mode visioconférence, entre le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le ministre israélien de l'Économie et de l'industrie, Amir Peretz.

Il s'agit notamment du textile, de l'agro-industrie, de la recherche et développement (R&D) appliquée à l'industrie, des technologies vertes et de l'industrie des énergies renouvelables, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que les deux parties ont convenu de la mise en place d'un groupe de travail conjoint pour élaborer un plan d'action dans les secteurs identifiés.

L'entretien entre MM. Elalamy et Peretz a porté sur les perspectives d'une coopération fructueuse entre les deux pays, s'appuyant sur leurs avancées économiques et répondant à leurs priorités et stratégies de développement, fait savoir la même source.

MAP 28/12/2020