Maroc-Liberia: signature de trois accords de coopération dans plusieurs domaines

Le Maroc et la République du Liberia ont signé, lundi à Rabat, trois accords de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, de l’agriculture et de la santé.

Ces accords ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue libérien Dee-Maxwell Saah Kemayah, en visite de travail dans le Royaume.

Le premier accord de coopération vise à renforcer et intensifier les relations de coopération entre les deux pays en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, à travers notamment la consolidation des potentiels scientifiques et technologiques des deux parties et l’élargissement des liens entre les milieux scientifiques et techniques des deux pays, ainsi que la promotion de la coopération scientifique et technique dans les domaines d’intérêt commun.

Le deuxième accord est un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine agricole qui a pour objectif d’établir le cadre général de la coopération dans le domaine agricole basé sur l’échange d’expériences, l’assistance technique et le renforcement des capacités.

Le troisième accord, un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la santé, définit le cadre de coopération entre les deux pays dans le secteur de la santé.

Il vise les domaines prioritaires, à savoir la santé maternelle, infantile et néonatale; la surveillance épidémiologique notamment la mise en place d’un système d’alerte et de réponse des épidémies; le renforcement des capacités des ressources humaines; la couverture médicale, et la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles non et transmissibles.

MAP 02/11/2020