M.Baïtas: Le Maroc, un État-nation fondé sur le principe de la famille

Le Maroc est un Etat-nation doté de points nationaux communs fondés sur le principe de la famille en tant que noyau de la société, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

S'exprimant à l'occasion du cours inaugural de l’année universitaire 2023/2024 à la Faculté des sciences de l’éducation (FSE) de l’Université Mohammed V de Rabat, M. Baïtas a indiqué que ces points communs alimentent le volet humain, mettant en exergue la solidarité dont ont fait preuve les Marocains, lors du séisme d’Al Haouz en particulier en apportant leurs soutien et assistance aux personnes touchées.



Lors de son intervention, placée sous le thème "Les rôles de la société civile à la lumière des crises sociales", le ministre a précisé que le concept d’Etat-nation dans le contexte marocain élimine toutes les différences et fait prédominer les éléments d’unité, ajoutant que le renforcement des réformes démocratiques et constitutionnelles a permis de faire face à plusieurs défis.



L'implication de la société civile a renforcé la position de l'acteur public, a-t-il fait observer, mettant en avant l’arsenal juridique régissant la société civile, composé principalement de la constitution du Royaume, les lois réglementaires telles que la loi n° 64.14 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des motions en matière législative, et la promulgation du décret sur le volontariat contractuel.



De même, il a appelé à consolider le partenariat entre les acteurs civils et publics, évoquant dans ce sens, la stratégie nationale de promotion des associations de la société civile "Stratégie Nassij", approuvée par le département ministériel et qui repose principalement sur les principes de convergence, de gouvernance, d’encadrement, de formation et d’accompagnement continu de l’action sociale.



A cet effet, M. Baïtas a relevé que l'indépendance de la société civile dépend de la consolidation des relations avec toutes les catégories de la société, louant le rôle de l'université en tant qu'institution académique d'enseignement supérieur qui œuvre pour garantir le développement continu de l'action civile à travers diverses études et recherches.



Au cours de cette leçon inaugurale, à laquelle ont pris part des professeurs, des chercheurs spécialisés en éducation et des étudiants, il a mis l’accent sur l'importance de la famille et son rôle dans le renforcement de la société civile par le biais des valeurs de solidarité et d'affinité.



Pour sa part, Abdellatif Kidai, doyen de la faculté des sciences de l’éducation a indiqué dans une allocution de circonstance que le cours inaugural marque le début d’autres cours qui consacrent le rôle central de l’université dans les efforts de développement.



Selon M. Kidai, ce cours a pour but de rapprocher les étudiants et les chercheurs des programmes gouvernementaux, estimant que la thématique de la société civile est toujours d’actualité, notamment en ce qui concerne la gestion des crises et le soutien aux efforts de développement consentis par l’acteur public.



La Faculté des Sciences de l'Education a pour mission de dispenser l’enseignement supérieur en formation initiale et en formation continue et de mener tous travaux de recherche dans le champ disciplinaire relevant des sciences de l'éducation des langues et de communication. Aussi, elle assure et coordonne les activités de recherche pédagogique concernant les différents ordres d’enseignement. A cet effet, elle élabore, rassemble et diffuse toute documentation relative aux méthodes et techniques pédagogiques.

MAP: 03/11/2023