M.Baitas: Un accord sur le cadre général du statut unifié de l'enseignement devrait être conclu avant cet été

Un accord sur le cadre général du statut unifié de l'enseignement devrait être conclu avant cet été, a souligné, mercredi à Rabat, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Cinq réunions ont déjà eu lieu, tandis que deux autres sont programmées pour jeudi et vendredi, à raison de l’organisation de deux réunions par semaine afin d'aboutir à un statut unifié avant l’été, a indiqué M. Baitas qui répondait à des questions lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement. Le gouvernement œuvre avec les syndicats depuis le 15 avril dernier, à travers le ministère de tutelle, en étudiant et discutant le draft du statut, ainsi que les projets de décisions de son application, a-t-il fait savoir.



Le cadre général de l'accord sur le statut unifié de l'enseignement "a donné des aspects très importants" sur la réforme, qui apporteraient des réponses à tous les cadres de l'enseignement au Maroc, a ajouté le porte-parole du gouvernement.



Le gouvernement a pris de nombreuses initiatives et mesures, qui montrent sa volonté à mettre en place une "véritable réforme", en partenariat avec les syndicats, a précisé M. Baitas, ajoutant que le travail est toujours en cours afin que le statut unifié de l’enseignement voie le jour.

MAP: 24/05/2023