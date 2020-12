MEFRA/BM: Signature de 3 conventions de financement de 800 M$

Le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, et le directeur des opérations de la Banque Mondiale (BM) pour le Maghreb, Jesko Hentscel, ont procédé, mardi à Rabat, à la signature de trois conventions de financement d'une enveloppe globale de 800 millions de dollars (M$).

Ces conventions, signées en présence du ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, concernent la protection sociale pour 400 M$, le programme "Génération Green" (250M$) et la programmation et la modernisation du transport urbain (150 M$).

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature, M. Benchaâboun a indiqué que ces conventions rentrent dans le cadre d'une vision globale d'une programmation qui a été établie sur 5 ans avec le groupe de la Banque Mondiale et qui concerne l'accompagnement des politiques publiques et le suivi des priorités du gouvernement dans tous les domaines.

Le programme de la protection sociale, a-t-il-dit, est un grand chantier qui sera initié cette année avec plusieurs réformes, ajoutant que le Génération Green constitue pour sa part un programme stratégique nouveau du secteur agricole qui vise à créer à terme une classe moyenne dans le monde rural.

De son côté, M. Hentscel a relevé que la convention relative à la protection sociale permet de soutenir les efforts du Royaume dans la gestion de la crise et spécialement l'opération "Tadamon", menée au début de la pandémie, et qui a permis de soutenir plusieurs ménages qui n'ont pas une couverture sociale formelle. "C'est l'un des programmes au niveau mondial les plus innovatifs puisque les bénéficiaires s'enregistraient via les téléphones portables", a-t-il-dit.

Ce financement permettra également de soutenir le programme "Tayssir" dans les prochaines années, a précisé M. Hentscel, notant que ce programme est d'une importance majeure pour que les enfants puissent poursuivre leurs études à l'école, à distance ou en présentiel.

La deuxième convention concerne la mobilité urbaine à travers notamment des investissements dans les transports et les infrastructures nouvelles (des corridors pour les bus publics), a-t-il fait savoir, précisant que la troisième convention vise à soutenir le programme "Génération Green" spécialement via la formation des jeunes dans le monde rural et les technologies climato-intelligentes.

MAP 23/12/2020