Migration : Le Maroc a rompu avec toutes les formes de haine et de discrimination

Le Maroc, un pays leader en matière d'accueil et d’intégration des immigrés, a rompu avec toutes les formes de haine et de discrimination raciale conformément aux dispositions de la Constitution et aux conventions internationales ratifiées, a souligné, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a indiqué que le Maroc rejette la discrimination raciale et la diffusion de la haine par la force de la Constitution et de toutes les conventions internationales dont il est signataire, relevant que le Royaume a opéré une rupture avec ces pratiques, sur le plan officiel et du point de vue des valeurs et principes.

Le Maroc dispose d’une expérience "pionnière" en matière d’intégration des immigrés, a-t-il dit en réponse à des questions de journalistes, citant à cet égard l’initiative d’envergure lancée en la matière par SM le Roi Mohammed VI. Cette initiative a démontré comment le Maroc s’est transformé d’un pays de transit en celui de séjour, a relevé le porte-parole.

Pour préserver ce Maroc ouvert, fondé sur le respect des autres, M. Baitas a insisté sur l'adhésion de toutes les composantes de la société, y compris les partis politiques, les associations et les établissements de socialisation.

