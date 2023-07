Ministre espagnol : Le Maroc un exemple pour les pays de la région en matière de démocratie et de développement économique

Le Maroc s'érige en exemple pour les pays de la région en matière de démocratie et de développement économique, a souligné le ministre espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas.

‘’Les progrès réalisés par le Maroc font du royaume un exemple pour les autres pays du monde arabe et africains en termes de démocratie, de développement économique et de respect des droits de l'homme’’, a déclaré M. Planas , en marge de la réception, offerte dimanche soir à Madrid, par l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, à l'occasion du 24ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Selon lui, le Maroc, en tant que ‘’porte de l’Europe vers le continent africain, est un pays important pour l’Afrique, comme l’Espagne l’est pour l’Europe’’.

M. Planas a également mis l’accent, à cette occasion, sur les relations ‘’stratégiques, solides et tournées vers l’avenir’’ qu’entretiennent l’Espagne et le Maroc.

‘’Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont stratégiques pour les deux pays. Nous avons tout intérêt à ce qu'elles se déroulent bien, et elles se déroulent bien tant sur le plan économique que sur le plan social et humain’’, a-t-il souligné, assurant que les deux pays entretiennent des ‘’relations stratégiques, d'amitié, de coopération et de bon voisinage’’.

‘’Nous vivons dans un monde très complexe, et malgré cette situation, l'Espagne et le Maroc ont su construire une relation très solide et sont déterminés à la renforcer encore à l'avenir’’, a-t-il conclu.

