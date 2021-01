Mme Bouchareb: L'aménagement territorial post-Covid, une priorité dans les programmes et politiques publiques

L’aménagement territorial post-Covid constitue une priorité dans les programmes et politiques publiques, a indiqué, jeudi à Dakhla, la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la 35ème Journée nationale de l'architecte, organisée par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville et le Conseil national de l'Ordre des architectes, Mme Bouchareb a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes dans la perspective de mettre en place tous les moyens susceptibles d’accompagner la mise en œuvre des différents projets relatifs à l’aménagement territorial, en particulier dans les provinces du Sud.



Dans ce contexte, elle a fait savoir que tous les intervenants, notamment les architectes, sont tenus de déployer plus d’efforts, afin d’accompagner les régions du Sud dans le domaine de la construction, de la planification et de la programmation pour mettre en œuvre et accorder l’assistance technique nécessaire aux plans stratégiques de développement.



De même, elle s'est dite convaincue que cette grand-messe de l’architecture est une occasion de réflexion collective et de dialogue positif, afin de formuler des recommandations et propositions pratiques, en faveur d’une mise en œuvre optimale de tous les programmes et stratégies adoptés.



Dans ce sillage, Mme Bouchareb a mis en exergue le rôle central de la famille des architectes dans la conception, l'accompagnement et la mise en œuvre des projets de construction, notant que cette catégorie de professionnels a indubitablement contribué depuis des années au processus de développement dans toutes les régions.



La responsable gouvernementale a aussi indiqué que tout un chacun est appelé désormais à s’impliquer davantage afin d’ériger la région de Dakhla Oued Eddahab en une destination de choix à même de drainer des investissements nationaux et internationaux et de contribuer à l’édification du Maroc moderne.



La région de Dakhla Oued Eddahab a tout pour être un véritable futur pôle d'investissement, compte tenu du volume des investissements attendus dans la région, ce qui est de nature à contribuer à la réalisation d'un développement régional global et d’assurer pleinement son rôle dans le cadre de la régionalisation avancé, conformément à la politique tracée par le Souverain, a-t-elle poursuivi.



De même, Mme Bouchareb à appelé toutes les parties à poursuivre la mobilisation et à redoubler d'efforts, à travers l’adoption d’une nouvelle approche basée sur la durabilité, l'innovation et la promotion des investissements, tout en renforçant l’attractivité territoriale et assurant l’ouverture sur l'environnement national et international.



Dans cette lignée, elle a salué les projets de développement dans la région et à Dakhla en particulier, au niveau des infrastructures ou concernant l'amélioration des conditions de vie de la population, tout en mettant l’accent sur les projets d’envergure dans la perle du Sud inscrits dans le modèle de développement des provinces du Sud, en l’occurrence le port atlantique à Dakhla, le projet de la station de désalinisation de l'eau de mer, en plus des projets d'énergie propre et de la valorisation du potentiel halieutique.



Tenue cette année sous le thème "L’aménagement territorial post-Covid: Cas de la ville de Dakhla entre défis et perspectives", cette journée est une occasion de souligner le rôle de l’architecte dans l’acte de bâtir mais aussi de rappeler sa participation dans le développement territorial à travers l’organisation de conférences, ateliers et débats, des concours d’idées permettant de mettre en place une feuille de route esquissant à moyen et à long terme les contours de la ville de Dakhla en tant que destination internationale et africaine.



La célébration de cette Journée a pour but de provoquer une prise de conscience sur les enjeux et défis auxquels sont confrontés les villes, notamment la pression de l'urbanisme qui engendre actuellement plusieurs problématiques liées à la circulation et à la dégradation de l'environnement et de la qualité du cadre de vie, en plus de la hausse du coût de la gestion des espaces urbains.



Cette réunion a été l’occasion pour débattre de différents sujets liés à "l’aménagement territorial de la région de Dakhla-Oued Eddahab, défis et perspectives", "Pour un développement territorial durable de la Ville de Dakhla" et "Projets structurants de la ville de Dakhla".



Ont notamment pris part à cette rencontre présidée par le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, le président du directoire du groupe Al Omrane, Badr Kanouni, le président du Conseil national de l’Ordre des Architectes, Azzedine Nekmouche, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar et le président du Conseil régional, El Khattat Yanja.



Y prennent part aussi des experts nationaux et internationaux, issus du domaine de l’architecture et de l’urbanisme dans le but d’échanger et de débattre des moyens innovants, à même de renforcer la préservation du patrimoine architectural et urbanistique national et de promouvoir sa diversité et sa richesse.

MAP: 15/01/2021