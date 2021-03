Mme Fettah Alaoui pour une industrie touristique plus forte et durable

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a appelé jeudi à anticiper dès à présent la période post crise et construire une industrie du tourisme plus forte et plus durable qui profite à tous.

S'exprimant lors de l'Africa Hotel Investment Forum 2021, organisé en mode webinaire, Mme Fettah Aloui a souligné que les investisseurs qui seront les premiers à s’impliquer seront certainement ceux qui profiteront des meilleures opportunités, rappelant l’importance de la relance de l’industrie du tourisme comme gage de pérennité du secteur.

"Cette crise constitue néanmoins une opportunité de repenser de manière créative la façon d'accueillir les touristes. Nous devons saisir les potentialités touristiques compétitives et énormes dont dispose le Maroc afin de réinventer et créer de nouvelles offres touristiques dans l'ensemble des régions du Royaume", a-t-elle dit. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, le Maroc a assuré une bonne gestion de la pandémie, en prenant tout d'abord soin de la santé et la sécurité des citoyens, mais aussi en accordant un grand soutien à l'économie en général et au tourisme en particulier, a rappelé la ministre, notant que le gouvernement a octroyé des aides aux employés du secteur ainsi qu'au profit des sociétés impactées par la crise.

"Aujourd'hui, nous sommes optimistes. Nous menons une très grande stratégie de vaccination et globalement les indicateurs pandémiques sont encourageants pour un retour à la vie normale", a-t-elle ajouté.

De son côté, le directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, a indiqué que ce forum constitue une plate-forme privilégiée pour discuter et échanger des points de vue sur les perspectives d'investissement touristique.

"Nous aimerions profiter de ce forum virtuel pour présenter certains investissements des plus prometteurs disponibles, notamment dans la région du sud du Maroc. Nous avons pensé qu'il était temps de partager un message d'espoir et d'adopter une attitude positive pour parler de la nécessité de soutenir les investissements", a-t-il dit.

Il a dans ce sens invité les investisseurs à saisir les opportunités d’un pays en pleine croissance, faisant du secteur du tourisme un véritable pilier de son économie.

Malgré les circonstances actuelles, "je pense qu'il y a encore de grandes opportunités d'investissement touristique à venir dans le Royaume", a-t-il souligné.

"Bien qu'il soit trop tôt pour déclarer la fin de la crise, nous avons senti un changement dans l'atmosphère au cours des dernières semaines, et c'est ce qui a favorisé l'événement d'aujourd'hui : il est temps de discuter de l'avenir et de la perspective de réinvestir dans le secteur du tourisme", a-t-il relevé.

Cette grande messe internationale virtuelle de l’investissement, organisée par la SMIT en partenariat avec Bench, a connu la participation de plus de 600 représentants d'une cinquantaine de pays différents de l’industrie du tourisme et a été marquée par l’intervention de personnalités de renom, à l’instar de Federico J. González, Global CEO, Radisson Hotel Group et/ou Pierre-Frédéric Roulot, CEO, Jin Jiang Europe et bien d’autres….

Aussi, ce forum virtuel a été également une occasion idoine pour dresser un bilan de la situation actuelle et d’étudier les perspectives de développement et de relance de l’investissement touristique.

Outre les séances plénières, des sessions de networking et de réseautages ont eu lieu pour échanger autour des opportunités d’affaires que recèle le Royaume et notamment au niveau des provinces du Sud.

MAP 25/03/2021