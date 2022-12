Mme Mezzour: IDARATHON entend créer un esprit de créativité et d'innovation dans l'administration publique

La 2ème édition de IDARATHON entend accélérer la transformation numérique et créer un esprit de créativité et d'innovation dans l'administration publique a souligné, vendredi à Salé, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour.

Intervenant lors de la cérémonie de lancement de la 2ème édition de IDARATHON, initiée en partenariat avec l'Agence belge de développement au Maroc (Enabel), Mme Mezzour a relevé que la nouveauté de cette édition est sa généralisation à tous les secteurs ministériels aux niveaux central et régional, de même à motiver davantage d'employés de l'administration publique et renforcer la compétitivité menant à plus d'innovation et de créativité.



Dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche du genre, le ministère compte sur une participation à hauteur de 40% de la gent féminine, a-t-elle dit, ajoutant que les participants, qui seront constitués en équipes, développeront après la phase de sélection, des solutions répondant aux trois défis identifiés dans cette deuxième édition.



Ces défis, selon la ministre, s’articulent autour de la Gouvernance et gestion des données dans les administrations publiques, l'Inclusion numérique pour améliorer l'utilisation des services administratifs numériques et les Services administratifs numériques destinés aux utilisateurs (entreprises, citoyens ou société civile).



Cette deuxième édition, qui se poursuit jusqu’au mois de juin 2023, a pour objectif de renforcer les capacités des ressources humaines de l'administration publique dans les domaines de l’innovation et de la numérisation, a précisé la ministre, en plus de la mise en œuvre d’une banque de projets et d’idées innovantes et renouvelables à la disposition de l’administration publique en cas de besoin.



Il s’agit également, poursuit-t-elle, de donner un nouveau souffle à l’image de l’administration publique et la réhabiliter pour accompagner les nouveaux développements et accélérer l’opérationnalisation des objectifs et stratégies de transformation numérique.



S’attardant sur les performances de la dernière édition, Mme Mezzour a rappelé que 48 fonctionnaires des 14 secteurs ministériels inscrits dans le programme e-TAMKEEN ont été sélectionnés entre 101 candidatures. Ils ont bénéficié d’un total de 52 heures de formation et d’accompagnement tout au long de la durée de la compétition, assurées par des formateurs spécialisés et experts dans les nouvelles approches relatives au développement de projets numériques et au techniques d’intelligence artificielle.



Cette édition de IDARATHON intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet e-TAMKEEN qui vise le renforcement des capacités des fonctionnaires en matière de digitalisation, a fait savoir la représentante résidente de l’Agence belge de développement au Maroc (Enabel), Evelin Masschelein.



En partenariat avec le ministère et l’Agence de développement du digital (ADD), Enabel assure un accompagnement dispensé par des experts de renommée internationale, a affirmé Mme Masschelein dans une déclaration à la presse, notant que 150 fonctionnaires vont bénéficier de cet accompagnement dans des groupes interdisciplinaires et interministériels afin de trouver des solutions concrètes aux enjeux de la e-gouvernance.



Il s’agit d’une compétition d’un côté mais également un renforcement des capacités, à travers des formations, des échanges et des ateliers, a-t-elle fait observer.



Pour sa part, l’ambassadrice du Royaume de Belgique au Maroc, Véronique Petit a indiqué que cette initiative permet aux différents ministères marocains de réfléchir aux outils digitaux et créatifs qui peuvent améliorer le service au citoyen.



La digitalisation est un important outil pour améliorer le services aux usagers et permettre une plus grande inclusivité des citoyens, a-t-elle noté, se disant fière de pouvoir accompagner l’administration marocaine dans le renforcement de ces compétences.



IDARATHON est le hackathon d’innovation dédié à l'administration publique du Maroc. Le Hackathon est la contraction des mots (Hacker), qui veut dire faire évoluer et (Marathon). C’est une compétition centrée autour de l’innovation. Premièrement adressé au monde des développeurs, ce processus s’adapte désormais à tous les contextes. Grâce aux nouvelles méthodologies innovantes et à l’intelligence collective, le Hackathon permet de générer en un temps limité des solutions innovantes à des problématiques diverses.



Au centre des méthodologies et des outils innovants mis en avant à IDARATHON, on retrouve le Design thinking, qui est une approche centrée autour de l’humain, qui permet de transformer les idées et les projets en actions réelles et en prototypes tangibles. C’est un processus co-créatif qui suit cinq étapes, similaires à la démarche d’un designer: l’empathie des utilisateurs, la définition, l'idéation, le prototypage rapide et le test de la solution développée .

