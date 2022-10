Mme Mezzour: Le ministère en cours d’élaboration d’une stratégie nationale digitale selon une approche participative

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme administrative, Mme Ghita Mezzour, a indiqué, jeudi à Marrakech, que son département est en cours d’élaboration d’une stratégie nationale digitale selon une approche participative.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture de la 6è édition des Assises de l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information (AUSIM), un événement placé sous le thème "Nation numérique, libérons le potentiel", Mme Mezzour a relevé que son département procédera prochainement au lancement d’une plateforme électronique en vue de recueillir les avis et les suggestions des citoyens sur cette question importante qui intéresse l'ensemble des Marocains.



Cette stratégie, a-t-elle poursuivi, se fondera sur trois axes, dont le premier concerne l’amélioration des services publics rendus aux citoyens, alors que le deuxième volet vise à faire du Maroc un pays "producteur" de la digitalisation et des technologies numériques destinées aussi bien aux consommateurs internes qu’à l’exportation.



Cet axe vise aussi à drainer les investisseurs et les multinationales spécialisées dans les nouvelles technologiques et systèmes d’information et promouvoir la création et le développement de startups marocaines compétitives aux niveaux national et international, a-t-elle expliqué.



Le troisième axe concerne le souci de faire bénéficier tous les Marocains de cette technologie et de cette digitalisation en vue de contribuer à améliorer leurs conditions de vie et de bien-être et améliorer l’accès aux services publics numérisés à toutes les catégories sociales, a-t-elle ajouté.



"La mise en œuvre de cette stratégie exige le renforcement des compétences des talents, l’augmentation du nombre de compétences spécialisées, le renforcement de l’infrastructure et l’adaptation du cadre législatif", a-t-elle soutenu.



Dans ce sillage, Mme Mezzour a passé en revue les actions programmées par le gouvernement dans le secteur des TIC, notamment la promotion des compétences dans ce domaine dans les différentes régions, indiquant que son département œuvre au développement du secteur de l’offshoring dans les différentes régions du Maroc à travers la création de 14.000 nouveaux postes d’emploi stables et d’une forte valeur ajoutée pour un investissement de 595 millions de DH.



Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 6è édition des Assises de l’AUSIM est le plus grand rassemblement de l’écosystème SI et Digital au Maroc avec plus de 1.000 participants.



Au programme de cet événement des keynotes, des tables rondes et des workshops animés par des experts nationaux et internationaux, ainsi que des représentants des secteurs public, semi-public et privé et des éditeurs de solutions de pointe.



Faisant la part belle au matchmaking à travers une plateforme digitale dédiée, l'événement offre à ses participants de larges opportunités de mise en relation et de B2B.



Créée en 1993, l’AUSIM accompagne ses organisations adhérentes dans leurs projets de transformation Digitale et apporte à sa communauté des réflexions et des conseils à forte valeur ajoutée.



Comptant parmi ses adhérents nombre de structures de premier plan, tant au niveau organisationnel que managérial (Offices, Banques, Assurances, Entreprises Industrielles…), cette association œuvre activement dans l’esprit de développer et de vulgariser l’usage des Technologies de l’Information et du Digital au Maroc.