Monaco: le médiateur du Royaume appelle à la protection des droits des générations futures

Le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a appelé à Monaco les médiateurs et ombudsmans des pays francophones à accorder l'intérêt nécessaire à la protection des droits des générations futures.

M. Benalilou, qui intervenait lors d'un forum international marqué par la présence des ombudsmans et des médiateurs de 29 pays, a souligné la nécessité de placer ce sujet au centre de leurs préoccupations afin de garantir les droits des générations futures, notamment la dignité, la sûreté et la paix, rapporte un communiqué du Médiateur du Royaume.



Le sujet des droits des générations futures n’a pas eu l’attention nécessaire sur les plans politique, juridique et éthique en dépit des engagements contenus dans la déclaration de l’UNESCO 1977, a relevé le médiateur lors de cette rencontre tenue au Haut-commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation de Monaco sous l’égide du prince Albert II.



La communauté internationale ne doit pas se fier uniquement aux "sentiments nobles" qu’éprouve la génération actuelle envers le sujet, mais doit plutôt les traduire en des "engagements et actions pragmatiques et clairs", a-t-il insisté.



A cette occasion, il a souligné l'importance de penser aux moyens adéquats, pour placer la protection et la défense des droits des générations futures au cœur des préoccupations des ombudsmans et des médiateurs, et de renforcer les mécanismes de coopération entre les différentes institutions.



Ce forum constitue une occasion propice pour débattre de ce sujet important et d’actualité, a estimé le médiateur.

(MAP-12/07/2021)