Mondial féminin 2023: La sélection marocaine bat la Corée du Sud (1-0)

La sélection nationale marocaine a battu la Corée du Sud sur le score de 1 but à 0, dimanche 30 juillet 2023 au Hindmarsh Stadium à Adélaïde (Australie), en match comptant pour la 2e journée du groupe H de la Coupe du monde féminine de football organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet - 20 août).



Le but de la victoire des Lionnes de l'Atlas a été inscrit par Ibtissam Jraïdi à la sixième minute. A la faveur de ce succès, le Maroc se hisse à la troisième place de son groupe avec 3 points, derrière l'Allemagne et la Colombie qui s'affronteront dimanche au Sydney Football Stadium.



L’autre match de ce groupe opposera l'Allemagne et la Colombie plus tard dans la journée. La prochaine sortie des Lionnes de l'Atlas sera contre la Colombie jeudi au stade rectangulaire de Perth (Australie), tandis que la Corée du Sud jouera contre l'Allemagne au stade Suncorp à Brisbane.

MAP 30/07/2023