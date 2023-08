Mondiaux d'athlétisme (Budapest-2023): La Marocaine Fatima Ezzahra Gardadi remporte la médaille de bronze du Marathon féminin

La Marocaine Fatima Ezzahra Gardadi a décroché, samedi matin, la médaille de bronze du Marathon féminin, dans le cadre des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest.



Gardadi, 31 ans, a parcouru la distance de 42,195 km en 2h 25min 17sec pour s'adjuger la première médaille marocaine lors d'un Marathon féminin aux Mondiaux d'athlétisme.



L'épreuve a été remportée par l'Ethiopienne Amane Beriso Shankule (2h 24min 23sec), tandis que sa compatriote Gotytom Gebreslase a terminé 2ème avec un chrono de 2h 24min 34sec.



Cette médaille de bronze remportée par Fatima Zahra Gardadi est la 2ème du Maroc lors de ces 19èmes Championnats du monde d'athlétisme, après celle en or remportée par Soufiane El Bakkali sur 3000 m steeple.



Le Maroc, représenté aux Championnats du monde (Budapest-2023) par 17 athlètes (12 hommes et 5 dames), avait remporté 31 médailles lors de ses 18 précédentes participations aux Mondiaux d'athlétisme, dont 11 en or, 12 en argent et 8 en bronze, décrochées par 14 athlètes.



Map 26/08/2023