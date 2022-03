Nizar Baraka : Le taux de remplissage des barrages avoisine 32,7% à fin février

Le ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a indiqué, mardi à Rabat, que les retenues des barrages dans le Royaume, ont atteint, à fin février dernier, environ 5,3 milliards de mètres cubes (m3), soit un taux de remplissage de l'ordre de 32,7 % contre 49,1 % à la même période l'année dernière.

Dans un exposé présenté devant la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants sur ''le stress hydrique et les mesures d'urgence pour l'alimentation en eau'', il a assuré que les retenues actuelles des barrages permettront d'alimenter dans des conditions normales toutes les grandes villes, à l'exception des agglomérations urbaines relevant des bassins hydrauliques de la Moulouya, Oum Er Rbia, Tensifet et Guir-Ziz-Rheris, lesquelles villes pourraient, selon lui, connaître certaines difficultés au niveau de leur approvisionnement en raison des retenues faibles des barrages basés des lesdits bassins à l'heure actuelle.

MAP 01/03/2022