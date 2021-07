Personnes en situation de handicap : deux accords de partenariat pour renforcer les établissements de protection sociale

Deux accords de partenariat ont été signés mercredi à Rabat en matière de promotion des droits des personnes ayant une déficience visuelle ou auditive, afin de renforcer les établissements de protection sociale et améliorer la qualité de leurs services.

Les deux accords s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers stratégiques et des programmes destinés aux personnes en situation de handicap, énoncés dans la politique publique intégrée pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap 2015-2021, son plan exécutif 2017-2021, la Vision stratégique pour la réforme du système d’éducation et de formation 2015-2030, la loi-cadre n° 97-13 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, ainsi que dans la loi-cadre n° 51-17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique.



Le premier accord de partenariat, signé entre le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille et la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds, porte sur l'amélioration des conditions d'accès de ces personnes aux services médicaux, sociaux et sportifs, quel que soit leur statut socio-économique, à travers la création de deux établissements de protection sociale à Kasba Tadla et à Fès et la réalisation d’études techniques et architecturales et licences requises pour réaliser ce projet.



A cet égard, la Fondation s’engage à réaliser la convention dans une durée maximale de trois ans à partir de la date de réception du soutien, sachant que la contribution du ministère, qui atteint 5 millions de dirhams, est consacrée à la construction et l’équipement des deux établissements de protection sociale.



Cet accord vient renforcer les efforts des différents intervenants dans la mise en œuvre territoriale de la politique publique intégrée de la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Il constitue aussi un cadre de convergence et d’interaction positive pour combler le manque enregistré dans la répartition géographique de ces établissements et remédier à la concentration de leurs offres dans les grandes villes.



Le deuxième accord-cadre de partenariat, signé avec l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM), a pour but de mettre en place des programmes d'accompagnement destinés aux personnes atteintes de déficience visuelle afin de faciliter leur intégration scolaire et professionnelle.



Ladite convention vise à améliorer l’adhésion des personnes en déficience visuelle au chantier de l’éducation inclusive et leur employabilité, en leur facilitant l'accès à des projets générateurs de revenus et en les accompagnant dans la création des petites entreprises.



Dans le cadre de cet accord, l'Entraide nationale et l'Agence de développement social seront mobilisées aux côtés de l'OAPAM afin de favoriser l'ouverture de ses instituts et centres éducatifs sur le monde et d'élargir les horizons des personnes à déficience visuelle.



La convention, qui sera en vigueur pour une période de 03 ans, a pour but de renforcer les capacités des ressources humaines exerçant au sein des centres sociaux et éducatifs relevant de l'OAPAM, tout en mettant en avant les droits de l'Homme ainsi que la dimension sociale dans le domaine du handicap.

(MAP-28/07/2021)