Plus de 60 jeunes marocains participent à New York à l'initiative "Future we Want", un programme onusien pour les jeunes

Une délégation de 65 jeunes marocains ont participé, la semaine dernière, en tant qu’ambassadeurs à des sessions de travail au siège de l’ONU à New York dans le cadre de l’initiative "Future We Want : A Global Initiative for Young Leaders".

L’initiative Future We Want Global Initiative for Young Leaders est la plus grande plateforme au monde pour l'autonomisation des jeunes dans les affaires diplomatiques et internationales, l'engagement civique et la citoyenneté mondiale.



Présidée par le Secrétaire général de l’Association des Nations Unies du Maroc, Chabib Abderrahmane, la délégation a eu l’honneur de représenter le Maroc dans cette initiative des Nations Unies qui rassemble des jeunes de plus de 80 pays.



Lors des réunions, les jeunes marocains ont pu débattre des questions urgentes de l’agenda de l’ONU telles que la pénurie de l’eau, la transition énergétique, les droits de l’homme et le multilatéralisme comme outil de relance post-covid.



La délégation marocaine, composée aussi de Mme Fouzia Benabid et Hasna Bahit, membres de l’Association des Nations Unis du Maroc, a également rencontré plusieurs ambassadeurs des Etats membres ainsi que de hauts fonctionnaires de l’organisation onusienne.



L’initiative est un projet phare organisé par l’académie diplomatique italienne en collaboration avec plusieurs institutions nationales et les ambassades d’autres pays. Elle offre chaque année depuis 2018 l’opportunité de participation aux jeunes qui aspirent à devenir des diplomates ou à se perfectionner dans le domaine des relations internationales et de la diplomatie.



L’initiative a été saluée par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président de l’Assemblée Générale, Abdulla Shahid, l'envoyé spécial pour la Jeunesse, Jayathma Wickramanayake, ainsi que par le Conseil économique et social des Nations Unies.

MAP: 07/08/2022