programme MCA-Maroc : cérémonie officielle de clôture du programme Compact II

La cérémonie officielle de clôture du programme de coopération maroco-américain (MCA-Maroc), Compact II, s'est tenue, jeudi à Rabat, sur fond de satisfecit des résultats enregistrés dans le cadre de ce programme lancé en 2017.

La clôture du Compact II du programme MCA-Maroc a été l'occasion de faire le point sur les réalisations importantes accomplies dans le cadre de ce programme, doté d'une enveloppe de 460 millions de dollars par la Millenium Challenge Corporation (MCC), à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement marocain d'un montant dépassant 120 millions de dollars, ce qui représente environ le double du seuil fixé à 15 pc de la contribution américaine.

"Le programme MCC fait partie des meilleurs programmes de coopération", s'est félicité le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie de clôture, ajoutant qu'il s'agit d'un programme qui œuvre à avoir un impact direct sur la population et qui a été élaboré sur la base de plusieurs études approfondies concernant les besoins de la population.

Ce programme s’est fixé pour objectif de soutenir et d'appuyer le capital humain, la formation professionnelle et la formation académique afin d’autonomiser le monde rural et de permettre l’accès à la propriété et à l’investissement, notamment dans les zones industrielles, a-t-il expliqué.

"J’ai travaillé au sein du programme Compact I, et j’ai pu constater les efforts fournis et déployés lors du programme Compact II, qui se sont focalisés sur l’encouragement et la valorisation des ressources humaines", s'est félicité le Chef du gouvernement.

De son côté, la présidente directrice générale de la MCC, Alice Albright, a indiqué que le partenariat avec le Royaume a commencé dès les débuts de la MCC, notamment deux ans après la création de l'agence. "Ensemble, nous avons investi dans des terrains, des parcs industriels, des titres fonciers et dans l'éducation", a-t-elle expliqué.

"Depuis le début de notre partenariat avec le Maroc, la MCC a investi plus d'un milliard de dollars américains, l'investissement le plus important de l'agence", a-t-elle souligné.

Ces investissements ont amélioré la vie de plus de deux millions de Marocains et c'est tout l'intérêt de cette coopération, s'est félicitée Mme Albright, ajoutant que "nous y sommes parvenus en améliorant la qualité de l'éducation et en veillant à ce que les Marocains soient formés pour les emplois d'aujourd'hui et le reste du 21e siècle".

Quant à la directrice générale de l’Agence MCA-Moroc, Malika Laasri, c'est avec une grande émotion qu'elle a mis en avant les contributions des équipes de MCA-Morocco "qui ont réalisé un taux d’exécution du programme de près de 95%".

Stagiaire dans le domaine de la gestion des entreprises, Imane Jeddadi, une des bénéficiaires du programme Compact II, a confié à la MAP que son lieu de travail a connu un changement "immense", notamment en matière de formateurs, d'équipements et d'infrastructures, notant que la vie de stagiaire au sein de ce centre a "complètement changé".

Conclu en novembre 2015 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, représenté par la MCC dans l'objectif de rehausser la qualité du capital humain et d'améliorer la productivité du foncier, le programme Compact II est entré en vigueur le 30 juin 2017, avec un budget qui s’élève à 450 millions de dollars, auquel s’ajoute une contribution du gouvernement marocain d’une valeur équivalente à 15% au moins de l’apport américain.

