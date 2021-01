Publication des listes provisoires des candidats libres admis à passer les examens du baccalauréat au titre de l’année 2021

Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé la publication mercredi des listes provisoires des candidats libres admis à passer les examens du baccalauréat au titre de l’année 2021.

Les candidats ont été informés des résultats du traitement de leur demande de candidature via la boîte mail, a indiqué le ministère dans un communiqué, notant que la période de présentation des demandes de recours et de désistement aura lieu du 11 au 20 janvier 2021 sur la plateforme web https://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac.



La liste finale des candidats libres retenus pour passer l'examen du baccalauréat au titre de l'année 2021 sera publiée le 31 janvier 2021, a souligné la même source, relevant que les candidats inscrits auront la possibilité de suivre leurs dossiers de candidature via le portail électronique du ministère "www.men.gov.ma".

MAP: 06/01/2021