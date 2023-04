Rabat : Inauguration du siège de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie d'inauguration du siège de la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Les principales prestations de la Fondation comprennent la prise en charge de la scolarité, l’assurance maladie complémentaire avec 100% du ticket modérateur, l’assistance et le transport sanitaires, la prise en charge des enfants en situation de handicap, l’accès au logement pour les fonctionnaires et les agents du ministère, le remboursement des frais de transport, une restauration subventionnée avec un contrôle périodique rigoureux, outre la construction d’une garderie près du siège du Ministère.



Dans son allocution, M. Bourita a souligné la grande importance accordée aux ressources humaines et à la promotion du capital humain sur les plans professionnel et social, expliquant que durant les trois dernières années, plusieurs mesures ont été prises concernant l’assurance maladie, les indemnités et la parité.



A cet égard, le ministre a indiqué que l’assurance maladie à l’étranger est désormais complète, évoquant aussi l’assurance maladie complémentaire au profit du personnel, au niveau local, l’assistance médicale et une convention avec l’hôpital militaire.



Il a, en ce sens, fait remarquer que l’octroi d’une indemnité de performance est prise en compte et que le Ministère procèdera également à l’amélioration de l’indemnité de voyage.



S’agissant du volet administratif, M. Bourita a indiqué qu'un statut relatif au personnel du Ministère des Affaires étrangères sera créé avant la fin de l’année en cours afin de donner une visibilité aux diplomates, leur assurer de meilleures conditions de travail, résoudre le problème de la retraite pour passer à un régime de retraite statutaire et attribuer un cadre indépendant de la fonction publique au cadre diplomatique, compte tenu des besoins et particularités de ce département.



D’autre part, il a assuré que les femmes constituent une partie importante parmi les fonctionnaires du Ministère, précisant que le nombre de femmes ambassadeurs et vice-consuls a augmenté avec une majorité féminine de chefs de service.



La prise en charge de la grande partie des frais de scolarité et le remboursement concernant le secteur privé sont assurés, a-t-il en outre rappelé, ajoutant que le Ministère cherche les moyens d’octroi de bourses aux enfants des diplomates pour poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur et s’emploie à prendre en charge les enfants à besoins spécifiques à partir de cette année.



De même, une garderie est en cours de construction près du siège du Ministère afin de rapprocher les enfants de leurs parents exerçant au sein de ce département, a souligné M. Bourita.

MAP: 26/04/2023