Rabat: Le renforcement de la coopération bilatérale au centre des entretiens de M. Baraka avec son homologue béninois

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka s'est entretenu, mardi à Rabat, avec le ministre des Infrastructures et des Transports de la République du Bénin, Hervé Hehomey, actuellement en visite de travail au Maroc, des moyens de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le domaine des infrastructures.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka a indiqué que la visite du responsable béninois s'inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales appelant au renforcement de la coopération avec les pays africains, soulignant qu'elle constitue l'occasion d’œuvrer avec la partie béninoise pour l’élaboration d’une feuille de route, en vue de développer les relations bilatérales.



Et d'ajouter que les solides relations entre les deux pays, notamment dans le domaine des infrastructures et des ports, "nous motivent à développer la coopération en vue d'inclure le domaine de la gestion portuaire", en vue de "couvrir la gestion du port de Cotonou au Bénin, en plus de la gestion, l'entretien et la durabilité des autoroutes".



Pour sa part, M. Hehomey a souligné, dans une déclaration similaire, que sa visite de travail au Royaume s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Bénin et le Maroc, notamment dans le domaine des infrastructures et des transports.



Il a souligné que son pays enregistre un dynamisme actif dans le domaine du développement des infrastructures, exprimant son souhait de bénéficier de l'expérience marocaine, pionnière dans ce domaine.



Parmi les objectifs de sa visite au Royaume, figure l'échange d'expériences, notamment dans le domaine de la gestion routière et de la gestion portuaire, a-t-il fait savoir, assurant que ce domaine revêt une grande importance pour les responsables des infrastructures dans son pays.



Le programme de la visite du ministre béninois et de la délégation qui l'accompagne inclue la visite de plusieurs infrastructures dont les Ports de Tanger Med et de Casablanca.

MAP: 14/06/2022