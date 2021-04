Recherche et innovation: la coopération Maroc-UE augure de belles perspectives

La coopération entre le Maroc et l’Union européenne dans les domaines de la recherche et de l’innovation augure de belles perspectives, notamment après le lancement du processus d’association du Royaume au Programme-Cadre Horizon Europe, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

Au cours d’une rencontre avec l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union-Européenne à Rabat, Claudia Wiedey, le ministre a souligné que le statut de "Pays Associé" à Horizon Europe permettra, entre autres, d’accroître la participation des structures de recherche marocaines ayant bénéficié, dans le cadre du Programme de recherche "Horizon 2020", du financement de 69 projets, à hauteur de 6,88 millions d’euros.



Cette initiative a ainsi classé le Maroc en 2ème position au niveau de la participation des pays de la rive Sud de la Méditerranée aux appels à projets dudit Programme, a expliqué M. Amzazi, cité dans un communiqué de son département.



Pour sa part, Mme Wiedey s’est montrée confiante quant à la bonne avancée des négociations visant à faire du Maroc un pays associé à Horizon Europe, se félicitant des progrès réalisés dans ce sens.



La responsable n’a pas manqué de mettre en lumière la nouvelle communication européenne pour le voisinage Sud, au sein de laquelle le Maroc est particulièrement bien représenté, notamment dans le domaine du partenariat relatif à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.



Dans ce sens, elle a exprimé sa volonté de faire le lien avec le Partenariat Vert UE-Maroc, comprenant de nombreuses dimensions liées à l’enseignement supérieur et à la recherche.



Cet entretien, poursuit le communiqué, s’inscrit dans la continuité des échanges ayant eu lieu récemment avec le Commissaire Européen au Voisinage et à l’Élargissement Olivér Várhelyi, et la Commissaire Européenne chargée de l’Innovation, de la Recherche, de la Culture, de l’Éducation et de la Jeunesse, Mariya Gabriel, ayant porté sur la mise en place d’actions de coopération Nord-Sud en termes de recherche scientifique ainsi que sur l’association du Maroc au Programme européen "Horizon Europe", au titre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027.



Il convient de noter que la coopération entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne a été empreinte d’un nouveau dynamisme suite à l’adoption de la "Déclaration Conjointe", le 27 juin 2019, lors de la 14e session du Conseil d’Association, instituant le Partenariat euro-marocain de prospérité partagée.



Ce partenariat s’articule autour de quatre espaces structurants, dont un "Espace de Connaissances Partagées" qui mettra notamment en valeur l’enseignement supérieur, la formation (notamment la formation professionnelle), l'emploi durable, la recherche scientifique, l’innovation et les transferts technologiques, la mobilité des étudiants et des chercheurs, conclut le communiqué.

(MAP-15/04/2021)