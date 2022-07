Remise du 2è Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire

Les lauréats de la deuxième édition du Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire ont été primés mercredi à Rabat, lors d'une cérémonie en présence du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Ainsi, le prix de mérite dans la catégorie "thèses de doctorats" a été décerné ex aequo à Hassan El Mazoudi pour sa thèse sur "L’opposition parlementaire marocaine: étude des mutations de la représentativité politique et institutionnelles et leurs impacts sur l'action du contrôle de la Chambre des représentants" et à Mounia Bouhmi pour sa thèse en langue française sur "Le statut constitutionnel des commissions parlementaires au Maroc à la lumière de la constitution de 2011. Contribution au droit parlementaire marocain".

Le prix de mérite dans la catégorie "livres publiés" a été attribué ex aequo à Jaber Leboue pour son livre "le parlement marocain dans la constitution de 2011 : une étude analytique de la structure et prérogatives de la 9ème législature" et à Karim Zawak pour son ouvrage en langue française "L’essentiel de la diplomatie parlementaire".

Quant au prix d'encouragement des "thèses de doctorat", il a été décerné à Mohamed Abky pour sa thèse sur "Groupes et groupements parlementaires au Maroc.. Rôles constitutionnels et juridiques lors de la 9ème législature (2011-2016)".

Cette cérémonie reflète l'ouverture du parlement sur son environnement scientifique et académique, a souligné M. Talbi Alami qui s'exprimait à cette occasion, notant que la science et le savoir jouent des rôles importants dans la réalisation du développement et contribuent à l'amélioration de la pratique politique et démocratique au Maroc.

Le Prix national des études et recherches sur l'action parlementaire a pour finalité de valoriser la recherche scientifique et d’encourager les chercheurs, en particulier les jeunes, à fournir plus d'efforts pour étudier et analyser le système parlementaire et le système constitutionnel du pouvoir législatif, notamment en ce qui concerne la législation, le contrôle de l’action gouvernementale, l'évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire, ainsi que toute étude ou recherche liées à la pratique démocratique et au développement politique, a-t-il expliqué.

Lier la recherche scientifique à la réalité sociétale fera des recherches et études scientifiques spécialisées dans l’action parlementaire une référence incontournable pour toutes les composantes de la Chambre et les différents acteurs et parties prenantes, a indiqué le président de la Chambre des représentants.

A noter que le prix national des études et recherches sur l'action parlementaire est décerné annuellement à des travaux portant sur les attributions du Parlement, notamment en ce qui concerne la législation, le contrôle de l’action gouvernementale, l'évaluation des politiques publiques et la diplomatie parlementaire, ainsi que toute étude ou recherche liées à la pratique démocratique et au développement politique en lien avec l'action parlementaire.

Le prix est ainsi attribué à toute recherche ou étude, qu'il s'agisse de livre publié ou de thèse universitaire ayant fait l'objet d'une soutenance, à condition que la date de publication du livre ou de discussion de la thèse n'excède pas deux ans (2020-2021).

Le lauréat ou la lauréate se voit remettre une attestation prouvant le statut du prix, ainsi qu'une somme d'argent fixée par le règlement intérieur. La première Chambre imprimera également toutes les œuvres distinguées qui n'ont pas été publiées auparavant, en tenant compte du droit d'auteur conformément aux dispositions législatives en vigueur.

MAP 06/07/2022