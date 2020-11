Plaidoyer à Rabat pour la valorisation et la gestion optimisée des ressources humaines opérant dans la viabilité routière

Les participants à la réunion annuelle de coordination et de cadrage des campagnes hivernale et de désensablement 2020-2021, organisée samedi à Rabat, ont plaidé pour la valorisation et la gestion optimisée des ressources humaines opérant dans la viabilité routière.

Lors de cette réunion, qui a été présidée, en mode visioconférence, par le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, en présence du directeur général des routes et du transport terrestre, Ahmed Imzel, les participants ont aussi appelé à la gestion des interventions par axes et l'amélioration de la réactivité opérationnelle des équipes.



Ainsi, ils ont mis en avant la nécessité d'améliorer la communication interne et externe, de renouveler et entretenir le matériel de déneigement et de désensablement, ainsi que de proposer de solutions techniques pour la lutte contre l'ensablement des routes.



Selon un communiqué du ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, rendu public à cette occasion, ces recommandations s'inscrivent dans un processus d'amélioration continue de la stratégie de prise en charge de la viabilité routière.



Organisée, annuellement, dans le cadre de la politique anticipative menée par le ministère afin de faire face aux conditions climatiques sévères, cette réunion constitue une étape importante dans la préparation du dispositif de viabilité routière du ministère, dont l'objectif est de maintenir la circulation sur le réseau routier dans de bonnes conditions.



Lors de cette rencontre, une présentation du bilan global des campagnes antérieures a été faite afin de faire ressortir les points forts et les points à améliorer de l'exercice de la viabilité routière, ainsi que la présentation et l'examen du plan d'actions de la campagne 2020-2021.



Ledit plan comprend sept volets, notamment la tenue de la permanence en saison hivernale, les moyens de communication interne et externe, la préparation et la gestion du matériel d'intervention, ainsi que les effectifs des brigades de déneigement.



Par ailleurs, les questions relatives à l'ensablement des routes au Sud et au Sud-Est du Royaume ainsi que les dispositions prises cette année en termes d'organisation et de moyens mobilisés pour garantir la viabilité routière, ont été également abordées.

Viabilité routière: Les changements climatiques suscitent la mise en place d'une stratégie optimale pour un meilleur rendement des moyens matériels mobilisés

Les impacts des changements climatiques, qui exercent une contrainte permanente sur la pérennité de la circulation et de la sécurité routières, suscitent la mise en place d'une stratégie optimale pour assurer l'efficacité de l'intervention des équipes et le meilleur rendement des moyens matériels mobilisés, a souligné, samedi à Rabat, le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara.

La saison hivernale de cette année verra la consécration d'environ 913 différents outils comprenant, notamment des chasse-neige, outre des interventions sociales et médicales menées par les départements ministériels afin de limiter les impacts négatifs de cette période sur les citoyens, a indiqué M. Amara qui présidait, en mode visioconférence, la réunion annuelle de coordination et de cadrage des campagnes hivernale et de désensablement 2020-2021.



Cette réunion constitue une étape importante dans la préparation du dispositif de viabilité routière du ministère, dont l'objectif est de maintenir la circulation sur le réseau routier dans de bonnes conditions, a fait observer le ministre.



Elle est la preuve de la vivacité du ministère qui vise à apporter les réponses appropriées aux différentes questions soulevées, aussi bien par les services territoriaux que par les différents intervenants dans le domaine de la viabilité routière, a poursuivi le responsable gouvernemental.



De son côté, le directeur général des routes et du transport terrestre, Ahmed Imzel a indiqué que le Maroc connait, à l'instar des autres pays du monde, des changements climatiques sans précédent résultant du réchauffement climatique qui s'aggrave avec les émissions de gaz à effet de serre.



Ces changements climatiques ont causé des périodes de sécheresse successives, des inondations et des chutes de neige importantes, ainsi que des vagues de froid, a relevé M. Imzel, ajoutant que les effets de ce phénomène touchent également le réseau routier et la circulation, ainsi que le domaine de l'eau.



Les services du ministère prennent en considération le caractère structurel de ces changements climatiques lors de l'élaboration des études et des plans de projets routiers, a-t-il ajouté.



Lors de cette réunion, organisée annuellement dans le cadre de la politique anticipative menée par le ministère, afin de faire face aux conditions climatiques sévères, une présentation du bilan global des campagnes antérieures a été faite afin de faire ressortir les points forts et les points à améliorer de l'exercice de la viabilité routière, ainsi que la présentation et l'examen du plan d'actions de la campagne 2020-2021.



Ledit plan comprend sept volets, notamment la tenue de la permanence en saison hivernale, les moyens de communication interne et externe, la préparation et la gestion du matériel d'intervention et les effectifs des brigades de déneigement.



Par ailleurs, les questions relatives à l'ensablement des routes au Sud et au Sud-Est du Royaume, ainsi que les dispositions prises cette année en termes d'organisation et de moyens mobilisés pour garantir la viabilité routière ont été également abordées.

(MAP-28/11/2020)