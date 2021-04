Réunion du bureau du Conseil de la région Fès-Meknès

Le bureau du Conseil de la région de Fès-Meknès a tenu, mercredi à Fès, une réunion axée sur la mise en œuvre du contrat-programme État-Région.

La réunion, présidée par Mohand Laenser, président du Conseil de la région, a été l’occasion de discuter de nombreux points inscrits à l’ordre du jour, particulièrement la première réunion de la commission régionale de coordination et de mise en œuvre du Contrat.



Lors de cette rencontre, M. Laenser a exposé les projets prioritaires du contrat-programme État-Région proposés pour le financement, au titre de l’année 2021, les nouveautés relatives aux projets inclus dans la convention spéciale relative au secteur du sport et les projets de la convention spéciale ayant trait aux centres urbains et émergents.



La réunion du bureau a été l’occasion pour les membres du bureau de s’informer de l'évolution de la demande de prêt du Fonds d’équipement communal, afin de contribuer au financement d'une partie des projets du contrat-programme et d’examiner la proposition de financement par l’Agence Française de Développement (AFD) de certains projets du contrat-programme et la proposition de création d'un parc géologique dans la région.



Le bureau du conseil de la région Fès-Meknès a également pris acte de l’état d’exécution de l’accord de cartographie géologique de la région et du programme de mise en œuvre de l’accord conclu entre la région, le ministère de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille et l’Office du développement de la coopération.



Dans le cadre des relations de coopération internationale décentralisée qui lient la Région à certains organismes étrangers, l’accent a été mis sur l’acceptation du projet des régions Fès-Meknès et d’Occitanie (France) pour financement du fonds de soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine.



Les membres du bureau du conseil régional ont aussi été informés des conclusions de l'étude relative au plan régional pour l'emploi, ainsi que des préparatifs pour l'organisation d'une réunion en la matière et du rapport sur les entreprises bénéficiant d’appui à la création d’une prime de soutien à l’emploi dans la région ‘’Fès-shore’’, et des fiches de fonction des divisions et des services administratifs de la Région.

(MAP-28/04/2021)