Réunion à Rabat sur la mise en œuvre des normes arabes unifiées et l’amélioration de la qualité des produits/services

La 13ème réunion de la commission chargée du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie arabe pour la normalisation et la qualité 2019-2023 s'est tenue, mardi au siège de l'Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), avec pour objet principal de discuter de l'importance de la mise en œuvre des normes arabes unifiées et des procédures d'évaluation de la conformité pour l’amélioration de la qualité des produits et services.

Organisée par visioconférence, cette réunion a été marquée par la participation de 13 pays arabes, dont le Maroc, représenté par Mekki Kabbaj, chef du département de Normalisation et de Safae Hassouni, chef de service au niveau du même département, à l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), relevant du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, indique l'OADIM dans un communiqué.



S'exprimant lors de cette rencontre, le directeur général de l'Organisation, Adil Sakr a mis l'accent sur l'importance d'améliorer les activités de normalisation et de la qualité dans les pays arabes, conformément aux exigences internationales en vigueur dans ce domaine, tout en exposant les axes du plan de mise en œuvre de la stratégie arabe pour la normalisation et la qualité, poursuit le communiqué.



Les principaux axes de ce plan, a-t-il détaillé, s'articulent autour de projets d'importance vitale pour accélérer la mise en œuvre des normes arabes unifiées et des procédures d’évaluation de la conformité, à même d'améliorer la qualité des produits et services, en plus d'assurer des conditions de sûreté et de sécurité pour les produits et les marchandises, d'accroître les échanges commerciaux entre les pays arabe et de réunir les conditions de l'implémentation de la zone arabe de libre-échange.



M. Sakr a relevé que l'OADIM poursuit la mise en œuvre des axes stratégiques concernant la métrologie, à travers notamment les activités du programme arabe en Métrologie Légale (ARAMEL) et celui de Métrologie Scientifique et Industrielle (ARAMET), soulignant que l'Organisation examinera à cette occasion ses plans d'action pour le développement de ces axes et ses réalisations. De son côté, le président de la commission chargée du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie arabe pour la normalisation et la qualité 2019-2023, Nawaf Ibrahim Al-Hamd Al-Man, a salué les efforts des membres de la commission ayant abouti à plusieurs réalisation,s notamment la modernisation du plan de mise en œuvre de la stratégie, l'adoption de la version finale de la nomenclature des produits et d'un modèle des normes arabes unifiées, relevant que ces efforts ont aussi contribué à développer l'action commune arabe et coordonner les positions des pays membres de l’Organisation au niveau des forums internationaux consacrés aux activités de normalisation et de qualité.



La Stratégie arabe de normalisation et de qualité vise à mettre en place un système arabe unifié de normalisation et de qualité, permettant d’activer la complémentarité arabe, de renforcer les échanges commerciaux et d'améliorer la qualité du produit arabe pour qu'il soit concurrentiel sur le marché international.

MAP: 23/03/2021