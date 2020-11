Sahara marocain: La Suisse réitère son soutien à une solution politique basée sur le compromis

La Suisse a réitéré son soutien à "une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara marocain, rappelant "l'importance des efforts sérieux et crédibles visant à parvenir à une solution basée sur le compromis".

Le Conseil fédéral (gouvernement) "reste convaincu que seule la négociation permettra d'aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Il réitère également l'importance d'efforts sérieux et crédibles visant une solution basée sur le compromis", souligne l'exécutif helvétique dans une réponse à une question déposée par le Groupe socialiste au Parlement.



Dans cette réponse publiée jeudi, le Conseil fédéral exprime son appui aux efforts des Nations Unies et au rôle central qu'elles jouent dans le processus concernant le Sahara.

MAP: 13/11/2020