Sahara marocain : Un général bangladais nommé commandant de la MINURSO

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé, jeudi, la nomination du général bangladais Fakhrul Ahsan au poste de commandant de la MINURSO.

Fakhrul Ahsan succède au général pakistanais Zia Ur Rehman, qui achèvera sa mission fin mars courant, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.

Ahsan qui compte à son actif plus de 34 ans d’expérience, a occupé notamment le poste de commandant de l’Académie militaire du Bangladesh, et celui de directeur du renseignement militaire au quartier général de l’armée de son pays. Il a en outre servi dans deux missions de maintien de la paix, en Somalie et en République démocratique du Congo.

(map 16/03/2023)