Sécurité routière : NARSA s’associe à Barid Cash et Al Barid Bank

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Barid Cash et Al Barid Bank, filiales du groupe Poste Maroc, pour le renforcement de la proximité et la simplification des procédures en faveur des usagers de la NARSA.

Paraphée par Benacer Boulaajoul, directeur de la Narsa, Najm-Eddine Redouane, président du directoire d'Al Barid Bank et Abdelhak Benanane, directeur général de Barid Cash, cette convention a pour objectif d'offrir un nouveau service par le réseau des agences d’Al Barid, assurant la réception des dossiers des clients de la NARSA, aussi bien ceux relatifs au service de la gestion des permis de conduire que ceux concernant les immatriculations.

La convention, signée en présence du ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, Mohamed Benchaaboun, et du ministre de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, porte sur la prise en charge du contact citoyen au niveau des agences d’Al Barid, la numérisation, l’archivage électronique et physique des dossiers et l’échange électronique avec les services de la NARSA, outre la remise des documents aux clients et la collecte des paiements des différentes prestations.



S’exprimant à cette occasion, M. Benchaaboun a relevé qu’à travers cette convention, conclue en faveur de la NARSA, son département contribue aux actions initiées en faveur du renforcement de la sécurité routière à travers le Royaume.



Le ministre a, en outre, insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration et la coordination entre les établissements publics dans un cadre de complémentarité, afin d’aboutir à une meilleure qualité de service pour le citoyen, félicitant à cet égard, l’ensemble des parties ayant contribué à l’élaboration et la mise en place de ce projet prometteur. De son côté, M. Amara, a félicité l’agence NARSA, relevant de son département, pour les efforts déployés en la matière faisant part d'une amélioration remarquable des indicateurs relatifs à la sécurité routière depuis la mise en place de cet organisme.



Cette prestation se fait pratiquement dans 76 centres et le but est d’élargir les points de contacts à plus de 760 agences, a précisé M. Amara, ajoutant que la mise en œuvre de cette nouvelle procédure sera assurée de manière progressive en vue de la généralisation du service avant la fin de l’année en cours.



Pour sa part, M. Boulaajoul a fait savoir qu’en matière de gains, ce nouveau procès pourrait garantir une large couverture des charges par réduction des investissements, un renforcement de la proximité aux clients de la NARSA, outre une réduction du délai de traitement des dossiers et un gain dans l’espace réservé à l’accueil et aux archives.

(MAP-01/06/2021)