Service militaire 2023: Une opportunité pour les jeunes désirant développer leurs capacités

Le service militaire représente une expérience bénéfique dans la vie du citoyen dans la mesure où il lui permet d'enrichir sa vie personnelle et professionnelle. Il s’agit pour les jeunes d’une étape importante qui vise à leur inculquer les principes de citoyenneté et à renforcer l’esprit de responsabilité à l’égard de la Patrie, à travers une formation militaire destinée à développer leur confiance en soi.





Ainsi et depuis sa reprise par le Royaume, le service militaire connaît un grand engouement de la part de larges catégories de jeunes désireux tirer profit d'une formation professionnelle leur ouvrant des perspectives prometteuses pour servir leur Patrie dans plusieurs domaines.

Le service militaire se veut le reflet de la volonté Royale, une "volonté résolue" à intégrer tous les Marocains non seulement dans la défense de la Mère Patrie et de l’intégrité territoriale du Royaume contre toute agression ou menace, mais aussi dans le développement socio-économique du pays.



Ainsi, l’opération de recensement relatif au service militaire débutera le mercredi 28 décembre 2022 et prendra fin le 25 février 2023, au profit des jeunes âgés entre 19 et 25 ans à la date du 1er juin 2023, a fait savoir le ministère de l’Intérieur, et ce conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), concernant l’adoption des mesures nécessaires pour l’intégration de la prochaine promotion au service militaire le 1er juin 2023.

Le ministre de l’Intérieur a invité les jeunes, qui recevront un avis des autorités administratives locales, à remplir le formulaire de recensement via le site "www.tajnid.ma" et ce, à partir du début de l’opération de recensement le 28 décembre.



Aussi, le département de l’Intérieur informe l’ensemble des jeunes remplissant la condition d’âge qu’ils peuvent, à partir de la date de lancement du recensement, s’assurer à travers le même site électronique si leurs noms figurent sur les listes des appelés à renseigner le formulaire de recensement pour accomplir le service militaire.

La durée du service militaire, quant à elle, est de 12 mois. Pendant les quatre premiers mois, l’appelé reçoit une formation générale et militaire de base, tandis que les huit mois suivants, il reçoit une formation dans les domaines et spécialisations disponibles dans les Centres de formation, dans le but de développer ses compétences professionnelles.



Au cours de son service militaire, le conscrit reçoit une éducation athlétique pour maintenir sa condition physique, ce qui lui permet de développer ses compétences, son endurance et sa confiance en soi. Il bénéficie également d’une initiation militaire dont le but est de consolider le sens de la discipline, de la responsabilité et d’autonomie au cours des entraînements militaires et sportifs et des activités destinées à améliorer l’endurance et l’aptitude de relever les défis.



Les recrues ont un grade militaire similaire aux grades militaires selon le système hiérarchique en vigueur dans les Forces Armées Royales : officier, sous-officier et soldat, selon le certificat d'études.



Les appelés au service militaire bénéficieront de plusieurs privilèges dont une solde mensuelle, non imposable, allant de 1.050 dirhams pour les soldats, 1.500 dirhams pour les sous-officiers à 2.100 dirhams pour les officiers, sachant qu’une prime de 300 dirhams est accordée aux conscrits affectés dans les provinces du Sud.



Ils bénéficieront également de soins dans les institutions hospitalières militaires et d'une assistance médico-sociale, une couverture maladie, une assurance décès et invalidité, alors que l’État prend en charge aussi bien sa part des cotisations ou des contributions dues que celles des recrues, ainsi que les indemnités de départ en cas de maladie contractée ou d'aggravation de la maladie au cours du service militaire.



De plus, le fonctionnaire ayant le statut de militaire conservera le salaire qu'il perçoit pour sa fonction et le droit de retourner dans son administration d'origine après la fin du service militaire. Les appelés bénéficieront également du droit de participer aux concours annoncés pendant leur service militaire.



De même, le service militaire est l’occasion idoine pour les jeunes conscrits de s’informer de près des différents rôles importants joués par les FAR dans différents domaines militaires, sanitaires et humains, aussi bien dans le Royaume qu’au niveau continental et international.



L’adhésion des jeunes au service militaire constitue donc l’occasion de promouvoir leur insertion socio-professionnelle, à travers leur qualification en vue d’acquérir des compétences à même de contribuer à l’élan de développement que connaît le Royaume.

MAP/ 26/12/2022