Session 2021: ouverture des candidatures libres pour l'obtention des certificats d’études primaires et du secondaire collégial

Les candidatures libres pour l'obtention des certificats d’études primaires et du secondaire collégial, au titre de la session de 2021 s'ouvrent du 10 décembre au 12 janvier prochain, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le dépôt des candidatures libres se fera exclusivement via le portail électronique du ministère www.men.gov.ma, précise le département dans un communiqué, précisant que les inscriptions pour l'obtention du certificat du cycle collégial sont ouvertes aux élèves d'établissements privés inscrits en 3ème année du collégial et titulaires du certificat d'études primaires ou équivalent.



Elles sont également ouvertes aux candidats non-inscrits aux établissements publics ou privés, qui ont terminé leurs études primaires et obtenu un certificat en la matière ou équivalent, au moins 2 ans avant la date du dépôt de leur candidature.



Toute personne non scolarisée dans les catégories des jeunes et des grands peut participer aux examens d'obtention du certificat d'études primaires, en tant que candidat libre, selon la même source.



L'inscription doit se faire via le site web dédié à cet effet dans les délais impartis, à travers la carte électronique de candidature avec une photo récente du candidat, tout en déposant le dossier de candidature auprès de la direction provinciale dont relève le lieu de résidence du candidat avant le 12 janvier, en y joignant le récépissé de dépôt téléchargé du site. Le dossier doit aussi contenir un engagement légalisé dans lequel le candidat ou son tuteur atteste avoir pris connaissance des lois relatives à la répression des fraudes aux examens, notamment la loi n° 02-13, en date du 25 août 2016.



Quant aux candidats libres en situation de handicap souhaitant bénéficier des mesures d'adaptation des conditions de déroulement des épreuves et de correction, ils sont invités à joindre à leurs candidatures une demande dans ce sens ainsi qu'un dossier médical attestant de leur situation de handicap.

MAP: 09/12/2020