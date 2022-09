Signature d’une convention relative au soutien des programmes d’innovation industrielle

Une convention relative au soutien des programmes d'innovation industrielle (TATWIR-R&D ET INNOVATION) et visant à soutenir les projets de recherche, développement et innovation proposés par les PME et les entreprises émergentes opérant dans le secteur industriel, dans le but de renforcer leur compétitivité et d'améliorer leurs performances, a été signée, mercredi à Rabat.

La convention a été signée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riad Mezzour, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le Directeur Général de l'Agence Nationale de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises, Brahim Arjdal, et par le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc Chakib Alj, lors d'une cérémonie présidée par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch. Ce programme s'articule autour de deux volets dont le premier porte sur l'accompagnement et le soutien des projets de recherche, développement et innovation des entreprises concernées actives dans le secteur industriel, tandis que le second volet porte sur le soutien à l'investissement technologique dans sa phase pilote, indique un communiqué du Département du Chef du Gouvernement.

Le programme prévoit de soutenir 100 projets qualifiés, à travers l’appui au développement et le renforcement des brevets d’invention, en absorbant 80% des coûts, à hauteur d’un montant d’1 million de dirhams, en plus de l’appui aux projets d’innovation et de développement à travers une contribution de 60% avec un plafond de 4 millions de dirhams, souligne la même source.

Il sera financé à travers le Fonds d'Appui à l'Innovation (FSI), qui a été institué dans le cadre de la convention signée entre l'Etat et l'Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME), avec une enveloppe financière globale de 300 millions de dirhams annuels.

Dans son allocution lors de la cérémonie de signature de la convention, le Chef du gouvernement a rappelé la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure le développement du secteur industriel, l’appui aux entreprises et la promotion de l’innovation, comme l’illustrent les Hautes Directives Royales, visant à porter l’intérêt nécessaire à ce secteur, en tant que vecteur principal des politiques gouvernementales et pilier du projet de développement dans notre pays.

Il a souligné que ce programme offre un cadre pour l’appui aux PME, afin qu’elles puissent déployer leurs énergies et initiatives, en les encourageant à innover et produire, tout en assurant les mécanismes d’accompagnement et de suivi nécessaires.

MAP 15/09/2022